Acaba de terminar el partido en Lisboa y Neymar tiene en su mano izquierda la camiseta de Marcel Halstenberg, futbolista de Leipzig; el protocolo de la UEFA recomienda no intercambiarlas después de los partidos. Fuente: AFP

Fue una escena de la vieja normalidad: terminó el partido entre PSG y Lepizig, por las semifinales de la Champions League, y el brasileño Neymar se acercó a Marcel Halstenberg, del equipo alemán, para intercambiarle su camiseta.

La acción del jugador brasileño implica una violación a las recomendaciones del protocolo "Return to Play" ("Regresar a Jugar", en inglés) homologado por la UEFA.

El intercambio de camisetas entre Neymar y Halstenberg

Días antes del regreso de la Champions se especulaba con que los médicos de la UEFA exigirían una cuarentena de 12 días a los futbolistas que, por ejemplo, se intercambiaran las camisetas con un rival. En la versión final del protocolo sanitario, que consta de 31 páginas, no aparece ninguna obligación. El apartado 14.8 del documento sólo "recomienda" que los jugadores no cambien las remeras con sus rivales, pero no establece ninguna obligación.

Aunque el propio documento establece que quien infrinja las reglas se expone a una sanción disciplinaria, el intercambio no implica una violación al reglamento, por lo que la presencia del brasileño en la final está asegurada.

Halstenberg se saca su camiseta y el brasileño Neymar espera para recibirla. Crédito: Captura de TV

Según explicó a LA NACION el abogado Ariel Reck, especialista en derecho deportivo, "solamente una violación a las medidas obligatorias pueden dar lugar a una sanción disciplinaria. No a una recomendación".

Así, y por más que surgieron rumores sobre un eventual expediente en contra del brasileño para que no estuviera presente en la final del domingo próximo, no habrá sanción para Neymar por su intercambio de casacas con Halstenberg.