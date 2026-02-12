Ángel Di María debutó en la Copa Argentina en la victoria de Rosario Central, que será rival de Estudiantes

Sin equivalencias. Por jerarquía de las individualidades, pero también porque los equipos recorren momentos muy diferentes en la temporada. Rosario Central, sin un juego brillante, pero siempre con el control del pulso del partido, derrotó 2 a 0 a Sportivo Belgrano, de San Francisco, y se clasificó para los 16avos de final de la Copa Argentina.

El estadio 15 de Abril, de Unión, en Santa Fe, el escenario para el estreno de Ángel Di María en el torneo, el 24° en la extensa y magnífica trayectoria del rosarino. En la próxima etapa, los canallas se medirán con Estudiantes, una llave con una historia reciente que desató polémicas con el espaldazo que protagonizaron los futbolistas del Pincha en los playoffs del torneo Clausura 2025, una protesta por la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de consagrar campeón a los rosarinos de la Liga Profesional, tras ser el club que más puntos cosechó en la Tabla Anual.

Ángel Di María maniobra entre dos rivales: el capitán fue el eje del juego de Rosario Central y fue reemplazado en el final por el juvenil Luis Segovia Copa Argentina

En seis minutos, Rosario Central marcó la distancia en el marcador y a partir de la brecha en el resultado empezó a enseñar el dominio en el juego. El director técnico Jorge Almirón guardó un par de piezas: el arquero Jeremías Ledesma, con una molestia física; también al uruguayo Facundo Mallo y a Gaspar Duarte. Los reemplazantes elegidos: un referente como Jorge Broun para ocupar la valla; provocar el estreno en su nueva etapa en el club del zaguero Gastón Ávila y enviar por primera vez como titular a Julián Fernández.

Rompió por las bandas y también por la zona media. El paraguayo Enzo Giménez trazó una diagonal del centro hacia la derecha y habilitó a Fernández, que anticipó a su marcador, ingresando por el sector opuesto, y Rosario Central resolvió el primer rompecabezas que se le presenta a los clubes de una categoría mayor en la Copa Argentina.

Gastón Ávila marca el pase en Santa Fe: el zaguero debutó y cumple su tercer ciclo en Rosario Central Rosario Central

Un ataque profundo, un gol, y la oportunidad de desplegar una versión de equipo mejorada, tras lo que demostró el sábado, en Mar del Plata, ante Aldosivi, que logró empatar en el final y así generar una nueva decepción entre los canallas por cómo el técnico retrasa al equipo en la cancha con los cambios y alimenta las expectativas del rival: lo sufrió en el estreno con Belgrano, que revirtió el resultado en un minuto, y repitió con el Tiburón.

Con la ventaja y un ritmo de juego superior -Sportivo Belgrano interrumpió la pretemporada: el torneo Federal A comenzará el 14 de marzo y el equipo jugó oficialmente por última vez el 31 de octubre, ante Guillermo Brown, de Puerto Madryn-, Di María fue el eje de los ataques y quien distribuyó la pelota. Para el rosarino, con pasado en Benfica, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Paris Saint-Germain, la Copa Argentina es la 24ta competencia oficial de clubes que disputa.

Los cordobeses apelaron a las faltas –cinco jugadores amonestados en 34 minutos- para frenar el ataque canalla y la estocada de Alejo Véliz sepultó las pocas esperanzas que abrazaban para escribir una página histórica. La sucesión de pases se aceleró con una descarga de Giménez y la habilitación de Di María para que el artillero –en junio se marchará a Bahía, de Brasil, que desembolsó 9 millones de euros a Tottenham, dueño del pase- definiera ante el arquero Leonardo Martina. El reloj señalaba 39 minutos y la llave estaba sentenciada.

No pasó zozobras la victoria, que pudo ser más amplia. El último cuarto de hora del partido, Almirón lo utilizó para darle rodaje a algunos juveniles como Giovanni Cantinzano, Luis Segovia y Paolo Giaccone, y a nombres que no tienen espacio en el equipo, como Enzo Copetti y Federico Navarro. La ovación para Di María, un reconocimiento más de los hinchas que arropan a la estrella; Fideo, antes del partido recibió de regalo una camiseta de parte de Unión y Sportivo Belgrano lo homenajeó con la entrega de una plaqueta.

El presidente de Sportivo Belgrano, de San Francisco, Andrés Barovero, y la plaqueta para Ángel Di María; Unión también reconoció al crack rosarino con la entrega de una camiseta Sportivo Belgrano

Ganar y establecer diferencia futbolística eran las premisas de Rosario Central en la presentación en la Copa Argentina. Cumplió con el doble objetivo, un alivio para Almirón, que tuvo un comienzo dubitativo y que carga con la mochila de reemplazar a Ariel Holan, el entrenador que logró la última estrella. Sin fecha, los 16avos de final, será una historia diferente: por el rival y por la enemistad que se exacerbó con Estudiantes, después del partido de los octavos de final del torneo Clausura y la determinación de los Pinchas de darle la espalda a los futbolistas canallas durante el pasillo que obligó a ensayar la AFA.