Antoine Griezmann se despidió de Barcelona y vuelve a Atlético de Madrid: su mensaje a los hinchas y el reemplazante elegido

El delantero francés Antoine Griezmann, de 30 años, se despidió hoy de los hinchas del Barcelona con un mensaje en el que resaltó que dejó “todo por la camiseta” y antes de sumarse al actual campeón de España, el Atlético de Madrid que dirige el argentino Diego Simeone.

”Queridos hinchas culés, me despido agradeciendo el cariño recibido, lo di todo por la camiseta y me sentí uno más de ustedes. Me voy triste por no haberlos disfrutado un poco más”, publicó el francés de 30 años en su cuenta de la red social Instagram.

Griezmann fue adquirido por el Barcelona al Atlético hace dos años en 120 millones de euros, pero la delicada situación económica que atraviesa al club catalán hizo que lo prestaran al equipo de Simeone hasta el 30 de junio de 2022 y con una opción de compra valuada en 40 millones de euros, es decir tres veces menos de la cifra que lo pagó. El francés, titular en el seleccionado de su país junto a Kylian Mbappé, del PSG, y Karim Benzema, del Real Madrid, se sumará al Atlético para integrar un ataque junto al uruguayo Luis Suárez, el argentino Ángel Correa y el portugués Joao Félix.

Este miércoles, Griezmann jugará con su selección ante Bosnia-Herzegovina, en un partido de las eliminatorias del Mundial Qatar 2022. Francia marcha primero en el Grupo D, con tres fechas jugadas. Luego de la fecha FIFA (habrá otros dos partidos), el delantero volará a Madrid para sumarse a su nuevo-viejo club.

El holandés Luuk de Jong, cedido al Barcelona por el Sevilla

El delantero internacional neerlandés Luuk de Jong, de 31 años, jugará esta temporada cedido en el Barcelona por el Sevilla, anunció el miércoles el club catalán tras el cierre del mercado de fichajes. ”FC Barcelona y el Sevilla FC han llegado a un acuerdo para la cesión de Luuk de Jong hasta el 30 de junio de 2022″, dijo el club el miércoles de madrugada, tras un cierre de mercado en el que, a su vez, cedió al delantero francés Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. ”El club azulgrana se hace cargo de la ficha del jugador y tiene una opción libre de compra”, puntualizó el Barça, cuya situación económica le obligó a hacer malabarismos para reducir la masa salarial de su plantilla.

Con las incorporaciones de los atacantes Rafa Mir, español, y el argentino Erik Lamela, y la titularidad del marroquí Youssef En-Nesyri, De Jong no tenía perspectivas de jugar en el Sevilla de Julen Lopetegui. De Jong llega al Barça después de haber jugado 69 partidos en la Liga con el Sevilla, en las temporadas 2019-20 y 2020-21, en los que ha marcado 10 goles y ha dado dos asistencias.

El Barça lo definió como “un delantero potente con grandes capacidades para el juego ofensivo” del que “destaca su habilidad para el juego aéreo (1.88 metros) y su corpulencia”. Antes había militado en los clubes holandeses De Graafschap, Twente y PSV Eindhoven, y en el inglés Newcastle y el alemán Borussia Mönchengladbach. En su nuevo club utilizará el número 17.

De este modo, el Barcelona empezará la temporada habiendo perdido a Lionel Messi, Antoine Griezmann y al lateral brasileño Emerson Royal, y sin haberse logrado desprender del central francés Samuel Umtiti y el centrocampista bosnio Miralem Pjanic, como pretendía. A cambio, llegaron el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero, que está lesionado, y el delantero holandés Memphis Depay, que se ha erigido en el animador del equipo. Con dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas de la Liga, el Barça anda en el grupo de cabeza empatado a puntos con otros cinco equipos.

LA NACION