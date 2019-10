Argentina-Alemania: la formación de la selección, con la base de la Copa América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019 • 15:11

DORTMUND.- "Las pruebas en algún momento se terminan", razona Lionel Scaloni, sentado en la sala de conferencias del Signal Iduna Park, el imponente estadio del Borussia Dortmund que este miércoles será sede de otro Alemania-Argentina, a esta altura un clásico del fútbol mundial. El entrenador de la selección se refiere al valor que esta gira tiene para una porción del grupo de jugadores convocados: "Para noviembre, la idea es consolidar el grupo y tirar para adelante", traza una línea. Entonces, el amistoso no lo será tanto para aquellos que no tienen un sitio seguro en el elenco estable.

Desde que asumió, a mediados de 2018, Scaloni ya convocó a 69 futbolistas. En este caso hay 25 disponibles para enfrentar a Alemania y Ecuador (el domingo, en Alicante), y 11 de ellos ya saben de boca del entrenador que serán titulares en Dortmund mañana, desde las 15.45 (hora argentina). Son Agustín Marchesín; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Ángel Correa, Lautaro Martínez y Paulo Dybala. Así lo confirmó en su exposición ante la prensa, que duró apenas 15 minutos.

Lautaro Martínez, el indiscutido 9 de la selección, será titular ante Alemania, este miércoles. Crédito: Prensa AFA

"Falta tener a todos. Nos faltan cinco jugadores de los que les ganaron a México (en el último amistoso) y otros que tampoco están y son importantísimos. En este tiempo muy pocas veces pudimos contar con todos los jugadores. Esperemos que en la próxima convocatoria podamos tener a todos. Nos gustaría elegir por cuestiones técnicas y no de calendario o lesione", detalló Scaloni, decidido a que esta sea una oportunidad para los que hacen fuerza por subirse al grupo que afrontará las eliminatorias para el Mundial de Qatar, a partir de marzo.

Aunque trascendió que Brasil (en Riyad) y Paraguay (En Bangladesh) serán los rivales de noviembre, el técnico dijo que esos partidos todavía no están confirmados: "Todos quieren jugar contra Argentina", sonrió. Para entonces, piensa sumar a dos figuras centrales: "La idea es que Messi (que ya habrá cumplido la sanción que pesa sobre él) y Agüero vengan en noviembre. Sergio no estaba del todo bien y no pudo estar. Tampoco tendremos a los jugadores del equipo argentino que pase a la final de la Libertadores", aclaró.

¿Y Alemania, que también tiene bajas? "Es un rival histórico, veremos si nuestros chicos están capacitados para jugar un partido de semejante entidad. Estamos confiados. Es la última prueba. Hay bajas importantes que no nos dejan consolidar el grupo. A pesar de las bajas, ellos tienen grandes jugadores. Siempre juegan mirando el arco rival, nos va a servir para sacar conclusiones", apuntó Scaloni.

Al final, ante una despoblada convocatoria de prensa, se dio el gusto de responder en italiano ante la pregunta de un periodista de aquel país sobre Martínez y Dybala. "Sono grandi amici", comentó, después de que hayan sido protagonistas hace apenas dos días del clásico entre Inter y Juventus que ganó el equipo visitante en Milán. Lautaro y Paulo, al cabo, además de amigos serán la dupla de ataque mañana.

Todos los citados para estos dos partidos

Arqueros : Agustín Marchesín (Porto), Juan Musso (Udinese) y Emiliano Martínez (Arsenal de Londres).

: Agustín Marchesín (Porto), Juan Musso (Udinese) y Emiliano Martínez (Arsenal de Londres). Defensores : Juan Foyth (Tottenham), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kannemann (Gremio), Marcos Rojo (Manchester United) y Nicolás Tagliafico (Ajax), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) y Renzo Saravia (Porto).

: Juan Foyth (Tottenham), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kannemann (Gremio), Marcos Rojo (Manchester United) y Nicolás Tagliafico (Ajax), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) y Renzo Saravia (Porto). Mediocampistas : Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (América), Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Roberto Pereyra (Watford), Rodrigo De Paul (Udinese), Erik Lamela (Tottenham) y Nicolás Domínguez (Vélez).

: Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (América), Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Roberto Pereyra (Watford), Rodrigo De Paul (Udinese), Erik Lamela (Tottenham) y Nicolás Domínguez (Vélez). Delanteros: Matías Vargas (Espanyol), Nicolás González (Stuttgart), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Paulo Dybala (Juventus), Lucas Ocampos (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter).