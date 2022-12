Argentina campeón del mundo: la selección es la que más series de penales protagonizó y la que más ganó en los mundiales

escuchar

Echaron de mundiales a selecciones que ni siquiera habían perdido en el torneo. Les sonrieron a equipos superados por rivales que sí merecían seguir adelante. Eliminaron de dos, y hasta tres, copas seguidas a conjuntos grandes. Y hasta determinaron tres campeones. Las resoluciones por penales irrumpieron en los mundiales de fútbol hace 40 años y revolucionaron la definición de instancias eliminatorias. Y en Qatar 2022, una vez más, le sonrieron a Argentina más que a ningún otro participante.

Dos series, contra Países Bajos y Francia, incluyó el camino del seleccionado hacia su tercera Copa del Mundo. Y con ellas, se convirtió en el máximo ganador único de tandas de penales en los mundiales: se impuso en 6, sobre 7. La eficiencia es altísima, de 85,7%, aunque no la mayor. Claro que hay muchos equipos, 11, que tienen 100%. Pero nueve de ellos han afrontado una sola resolución por penales. Solamente Croacia y Alemania protagonizaron varias, y ambos vencieron en sus cuatro. Ocupan un virtual podio penalero mundialista con Argentina.

Erró Marquinhos y celebran los croatas ser semifinalistas en Qatar 2022; Brasil no es tan eficaz en series de penales (60%, sobre 5) y los eslavos están invictos en 4 tandas. Buda Mendes - Getty Images Europe

El conjunto de AFA debutó en Italia 1990, doblegando a Yugoslavia en un cuarto de final y al local en una semifinal, con las manos de Sergio Goycochea. Mantuvo el invicto en Francia 1998, en aquella caliente confrontación de octavos con Inglaterra en la que se destacó Carlos Roa, pero lo perdió en Alemania 2006, en la rueda de cuartos, cuando el papelito de Jens Lehmann frustró a un equipo que se fue invicto del Mundial. La electrizante herramienta de desempate volvió a aparecer ante la camiseta celeste y blanca en Brasil 2014, cuando Sergio Romero se convirtió en “héroe” frente a Países Bajos para pasar a la final, y reapareció en Qatar, donde Emiliano “Dibu” Martínez fue decisivo en el choque de cuartos y en el consagratorio.

Además, los pateadores argentinos son efectivos: convirtieron 25 de sus 31 ejecuciones, con un buen 80,6% de acierto, a razón de 4 de cada 5. De los 6 que fallaron, 4 fueron rechazados, y 2, desviados. Aun mejores son sus compatriotas arqueros: sobre 32 disparos, 30 fueron al arco, y de esos 30, entre Goycochea (4), Roa (2), Romero (2) y Martínez (3) atajaron 11, un excelente 36,6% de eficiencia. Algo más de 1 cada 3. Todos unos especialistas, que hicieron que los adversarios de Argentina consiguieran un escasísimo 59,3% de eficiencia.

La eficacia de Argentina

vs. Yugoslavia 1990: 3/5 (1 atajado, 1 desviado)

(1 atajado, 1 desviado) vs. Italia 1990: 4/4

vs. Inglaterra 1998: 4/5 (1 atajado)

(1 atajado) vs. Alemania 2006: 2/4 (2 atajados)

(2 atajados) vs. Países Bajos 2014: 4/4

vs. Países Bajos 2022: 4/5 (1 desviado)

(1 desviado) vs. Francia 2022: 4/4

TOTAL: 25/31 (80,6%)

Maximiliano Rodríguez logra el gol decisivo en la tanda contra Países Bajos en Brasil 2014, frente a Jasper Cillessen; Argentina posee 80,6% de eficiencia en sus remates de 11 metros, y sus contrincantes, apenas 59,3%. Allsport Co. - Getty Images South America

La efectividad de sus rivales

Yugoslavia 1990: 2/5 (2 atajados, 1 desviado)

(2 atajados, 1 desviado) Italia 1990: 3/5 (2 atajados)

(2 atajados) Inglaterra 1998: 3/5 (2 atajados)

(2 atajados) Alemania 2006: 4/4

Países Bajos 2014: 2/4 (2 atajados)

(2 atajados) Países Bajos 2022: 3/5 (2 atajados)

(2 atajados) Francia 2022: 2/4 (1 atajado, 1 desviado)

(1 atajado, 1 desviado) TOTAL: 19/32 (59,3%)

Sergio Romero rechaza el remate del neerlandés Wesley Sneijder y se convierte en "héroe" en una semifinal de Brasil 2014. picture alliance - picture alliance

Nadie participó en tantas series de penales como Argentina, protagonista de 7 de las 35 (¡20%!) que hubo desde el estreno de este mecanismo, en España 1982. Inmediatamente atrás están Brasil, Francia y España, con 5 cada uno. Pero no a todos esos grandes les fue bien...

Para protagonizar muchas resoluciones por penales hay que llegar lejos en los mundiales. Es decir, lo lógico es que las potencias históricas hayan jugado más de ellas. Uruguay tiene una sola, la que lo tuvo exitoso frente a Ghana en Sudáfrica 2010 (tras aquella mano salvadora de Luis Suárez sobre la línea del arco). Y de los demás poderosos, apenas Alemania (incluye Alemania Federal, que existió hasta 1990), que está 4-0, y Brasil, que registra 3-2 (60%), poseen superávit. ¿El resto? Perdió más que lo que ganó: Francia, 2-3 (40%); Italia, 1-3 (25%); Inglaterra, 1-3 (25%); Países Bajos, 1-3 (25%), y España, 1-4 (20%).

Sebastián Abreu liquida con una recordada emboquillada a sangre fría la única resolución por penales de Uruguay en la historia de los mundiales, la del 4-2 sobre Ghana en un cuarto de final de Sudáfrica 2010. SRDJAN SUKI - EPA

Esas bajas efectividades de la mayoría de los nueve seleccionados principales de todos los tiempos de la Copa del Mundo hablan de los penales como igualadores de oportunidades, y muchas veces, como premio o castigo injusto según merecimientos en la cancha. De las 13 tandas que enfrentaron a grandes con chicos, estos últimos ganaron 7, contra 6. O sea, cuando se cruzaron, más veces pasaron los rivales que los ocho campeones más Países Bajos. No es una proporción (53,8%) normal para los partidos de 90 o 120 minutos.

Cruces grandes vs. chicos

6 victorias (46,1%) de los poderosos (los 8 campeones más Países Bajos) vs. 7 éxitos de sus adversarios

Eso parece ir en contra de algo que piensa Luis Enrique, el director técnico de España: que los penales no son una “lotería”. El entrenador lo dijo un día antes de que sus hombres perdieran una definición de este tipo contra Marruecos, por... 3 a 0. Solamente una vez más (Ucrania sobre Suiza en Alemania 2006) se dio ese resultado entre las 35 totales. Y las resoluciones desde los 11 metros jamás fueron eternas en los mundiales: nunca un equipo necesitó convertir más de 5 tiros para ganar una serie.

Qatar 2022 fue la Copa del Mundo que más tandas tuvo: 5. Con 4 figuran Italia 1990, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. Es decir, en los últimos tres torneos hubo 13 tiempos suplementarios terminados en empates. Una tendencia en aumento.

Gracias a un papelito, el alemán Jens Lehmann tenía información sobre los ejecutores argentinos en la serie y detuvo los envíos de Roberto Ayala y Esteban Cambiasso en el estadio Olímpico de Berlín, en 2006. Collage

En contraste con lo bien que le va en este tipo de definición, Argentina sufrió mucho la que perdió. Aquélla de hace 16 años contra el dueño de casa, previa a la controversia de si debió ingresar un adolescente Lionel Messi y no el cabeceador Julio Cruz para sostener el 1-0 parcial, se dio en el único mundial en el que terminó imbatida después de la gesta de México 1986. Era un seleccionado que tenía potencial como para ser campeón, pero los penales lo expulsaron de la fiesta sin más. Aquel certamen tuvo cinco invictos: Italia levantó la Copa, pero Suiza, Inglaterra y Francia se marcharon sin trofeo y sin haber perdido. En rigor, son 15 los conjuntos que, sin derrotas, fueron eyectados por la ¿lotería? penalera.

A la desazón propia de la eliminación, Argentina agregaba la de irse de Alemania 2006 en condición de invicto; otros tres equipos no perdieron en ese torneo pero también se quedaron sin Copa del Mundo. ALEJANDRO PAGNI

El caso más paradójico es de Suiza: fue invitado a retirarse del mismo mundial sin que siquiera hubiera recibido un gol, en cuatro presentaciones. Apiló un meritorio 0-0 con Francia, un 2-0 a Togo, un 2-0 a Corea del Sur y otra paridad sin tantos, con Ucrania. Gran defensa, pero a los disparos de 11 metros no les importó y despidieron al invicto cuadro helvético. Invicto en resultados y en el arco, pero apenas 10º en las posiciones finales.

Los 15 invictos expulsados por penales

Brasil en 1986

México en 1986

Italia en 1990

Italia en 1998

España en 2002

Irlanda en 2002

Francia en 2006

Argentina en 2006

Inglaterra en 2006

Suiza en 2006

Países Bajos en 2014

Costa Rica en 2014

Dinamarca en 2018

España en 2018

Países Bajos en 2022

A varios anfitriones les fue mal con los tiros cara a cara con el arquero. México en 1986, Italia en 1990 y Rusia en 2018 quedaron a un costado de la carrera cuando sus jugadores fueron menos eficaces en el duelo de remates. La fiesta local y el entusiasmo de varios años desde la designación de la sede se agotaron en ese momento electrizante de suerte y verdad.

Los 3 locales eliminados por esta vía

México en 1986

Italia en 1990

Rusia en 2018

Goycochea desvía el remate de Donadoni y Argentina está por despedir a Italia de su propio mundial, el de 1990; los penales se cargaron a tres anfitriones en la historia. AFP

Quizás tan doloroso como eso sea resultar marginado por segunda vez seguida de esa forma. Le pasó a España, que se despidió así de Qatar 2022 (vs. Marruecos) tras lo de Rusia 2018 (vs. el local), y también a Rumania, que en Estados Unidos 1994 (vs. Suecia) hizo un indeseado doblete iniciado en Italia 1990 (vs. Irlanda). Pero el que más sufrió es Italia, más allá de que lleva dos mundiales seguidos ausente: en tres consecutivos perdió por penales. Como anfitrión cayó ante la Argentina de Diego Maradona en una semifinal, a los cuatro años perdió una ¡final! contra Brasil, y en Francia 1998 lo superó el local –y luego campeón– en la etapa de cuartos.

Los dolorosos adioses consecutivos

Italia en 1990, 1994 y 1998

Rumania en 1990 y 1994

España en 2018 y 2022

También Francia padeció especialmente los penales: jugó cuatro finales, no perdió ningún partido en ellas y tiene dos copas. La puntería y los arqueros metieron la cola en perjuicio de les Bleus, perdedores en el desenlace de Alemania 2006 a manos de Italia (1-1 y en Lusail hace diez días frente a Messi y compañía (3-3).

Fabio Grosso dispara frente a Fabien Barthez en la única tanda ganada por Italia, pero importantísima: la definitoria de Alemania 2006, el mundial de su cuarta estrella; Francia nunca perdió un partido en sus cuatro finales, y sin embargo tiene dos copas. ODD ANDERSEN - AFP

Llamativamente, ha habido más series de penales en cuartos de final, 14, que en octavos, que tuvieron 13 definiciones como ésa a pesar de abarcar el doble de partidos. Desde que existen estas tandas, la de octavos es la etapa que proporcionalmente menos de ellas vio, con 16,2% del total de encuentros. Una posible razón es que todavía haya diferencias de nivel marcadas cuando quedan 16 participantes y las instancias se resuelvan por eso en los 90 o los 120 minutos, y que esas brechas de jerarquía se reduzcan cuando las selecciones sobrevivientes ya son ocho o menos.

Las series etapa por etapa

octavos de final: 13 (37,1% del total de tandas en la historia y 16,2% de los 80 partidos de esta instancia)

(37,1% del total de tandas en la historia y 16,2% de los 80 partidos de esta instancia) cuartos de final: 14 (40%, y 35% de los 40 encuentros)

(40%, y 35% de los 40 encuentros) semifinales: 5 (14,2%, y 22,7% sobre 22)

(14,2%, y 22,7% sobre 22) finales: 3 (8,5%, y 27,2% entre 11 desenlaces)

Como se dijo, los penales como método de definición nacieron hace 40 años, en España 1982, cuando los playoffs empezaron en las semifinales. Ya en México 1986, también con 24 selecciones, los cruces eliminatorios directos comenzaron en los octavos de final, y así se mantienen hasta hoy (aunque con 32 equipos, y próximamente 48), y entonces proliferaron las tandas definitorias. ¿Y cómo se determinaba un ganador al cabo de una igualdad en los once mundiales anteriores al de España? En primer lugar, era mucho menos necesario, porque solía haber más goles y, por ende, menos empates. Además, muchos mundiales tenían playoffs recién desde los cuartos de final. Y en varios otros hubo grupos de segunda rueda para clasificar directamente finalistas (en Brasil 1950 ni siquiera hubo una final). En segundo lugar, existía un método ahora impensable: de no haber un vencedor tras el tiempo extra, ambos adversarios volvían a enfrentarse un par de días más tarde. Ocurrió unas cuantas veces en los 92 años de historia mundialista.

Era lo que estaba previsto para Argentina 1978, por ejemplo. Si en la prórroga de la final el cuadro albiceleste no hubiera conseguido los dos goles para el 3-1 definitivo aquel domingo 25 de junio, habría vuelto a medirse con Países Bajos el martes 27 (ya había entradas impresas para ese encuentro eventual, también en el Monumental). Y si todavía rigiera ese formato, la selección habría jugado nueve partidos en Qatar. O quizás seis... y tal vez no tendría su tercera copa. Lo más factible es que sí: Argentina siempre fue superior a sus oponentes y el fútbol premia más en el 11 contra 11 que en el cara a cara entre pateador vs. arquero. Eso sí: en los penales no le va mal, por cierto...

Lionel Messi y compañía empiezan a internalizar que son campeones del mundo, tras el desenlace contra Francia; la tercera consagración mundial de Argentina requirió de dos series de penales en Qatar 2022. Petr David Josek - AP

Equipo por equipo, por cantidad de triunfos en tandas

Argentina 6 éxitos, 1 caída (85,7% de efectividad)

(85,7% de efectividad) Croacia 4-0 (100%)

(100%) Alemania Occidental/Alemania 4-0 (100%)

(100%) Brasil 3-2 (60%)

(60%) Francia 2-3 (40%)

(40%) Bélgica 1-0 (100%)

(100%) Bulgaria 1-0 (100%)

(100%) Suecia 1-0 (100%)

(100%) Corea del Sur 1-0 (100%)

(100%) Ucrania 1-0 (100%)

(100%) Portugal 1-0 (100%)

(100%) Paraguay 1-0 (100%)

(100%) Marruecos 1-0 (100%)

(100%) Uruguay 1-0 (100%)

(100%) Irlanda 1-1 (50%)

(50%) Costa Rica 1-1 (50%)

(50%) Rusia 1-1 (50%)

(50%) Inglaterra 1-3 (25%)

(25%) Italia 1-3 (25%)

(25%) Países Bajos 1-3 (25%)

(25%) España 1-4 (20%)

(20%) Yugoslavia 0-1 (0%)

(0%) Suiza 0-1 (0%)

(0%) Ghana 0-1 (0%)

(0%) Grecia 0-1 (0%)

(0%) Dinamarca 0-1 (0%)

(0%) Colombia 0-1 (0%)

(0%) Chile 0-1 (0%)

(0%) México 0-2 (0%)

(0%) Rumania 0-2 (0%)

(0%) Japón 0-2 (0%)

Dibu Martínez empieza a transformarse en leyenda: rechaza el tiro de Coman y encamina la resolución de penales para Argentina ante Francia en la final de Qatar 2022; el seleccionado salió vencedor de 6 de sus 7 series en mundiales y es el que más tandas protagonizó y el que más ganó. Natacha Pisarenko - AP

Las 35 series de penales que hubo en los mundiales

España 1982 (1)

semifinal, 8/7: Alemania Occidental 3 vs. Francia 3 (1-1 en el tiempo regular): 5-4

México 1986 (3)

cuarto, 21/6: Alemania Occidental 0 vs. México 0: 4-1

0 vs. 0: cuarto, 21/6: Francia 1 vs. Brasil 1 (1-1): 4-3

1 vs. 1 (1-1): cuarto, 22/6: Bélgica 1 vs. España 1 (1-1): 5-4

Italia 1990 (4)

octavo, 25/6: Irlanda 0 vs. Rumania 0: 5-4

0 vs. 0: cuarto, 30/6: Argentina 0 vs. Yugoslavia 0: 3-2

0 vs. 0: semifinal, 3/7: Argentina 1 vs. Italia 1 (1-1): 4-3

1 vs. 1 (1-1): semifinal, 4/7: Alemania Occidental 1 vs. Inglaterra 1 (1-1): 4-3

Estados Unidos 1994 (3)

octavo, 5/7: Bulgaria 1 vs. México 1 (1-1): 3-1

1 vs. 1 (1-1): cuarto, 10/7: Suecia 2 vs. Rumania 2 (1-1): 5-4

2 vs. 2 (1-1): final, 17/7: Brasil 0 vs. Italia 0: 3-2

Francia 1998 (3)

octavo, 30/6: Argentina 2 vs. Inglaterra 2 (2-2): 4-3

2 vs. 2 (2-2): cuarto, 3/7: Francia 0 vs. Italia 0: 4-3

0 vs. 0: semifinal, 7/7: Brasil 1 vs. Países Bajos 1 (1-1): 4-2

Corea del Sur/Japón 2002 (2)

octavo, 16/6: España 1 vs. Irlanda 1 (1-1): 3-2

1 vs. 1 (1-1): cuarto, 22/6: Corea del Sur 0 vs. España 0: 5-3

Alemania 2006 (4)

octavo, 26/6: Ucrania 0 vs. Suiza 0: 3-0

0 vs. 0: cuarto, 30/6: Alemania 1 vs. Argentina 1 (1-1): 4-2

1 vs. 1 (1-1): cuarto, 1/7: Portugal 0 vs. Inglaterra 0: 3-1

0 vs. 0: final, 9/7: Italia 1 vs. Francia 1 (1-1): 5-3

Sudáfrica 2010 (2)

octavo, 29/6: Paraguay 0 vs. Japón 0: 5-3

0 vs. 0: cuarto, 2/7: Uruguay 1 vs. Ghana 1 (1-1) 4-2

Brasil 2014 (4)

octavo, 28/6: Brasil 1 vs. Chile 1 (1-1): 3-2

1 vs. 1 (1-1): octavo, 29/6: Costa Rica 1 vs. Grecia 1 (1-1): 5-3

1 vs. 1 (1-1): cuarto, 5/7: Países Bajos 0 vs. Costa Rica 0: 4-3

0 vs. 0: semifinal, 9/7: Argentina 0 vs. Países Bajos 0: 4-2

Rusia 2018 (4)

octavo, 1/7: Rusia 1 vs. España 1 (1-1): 4-3

1 vs. 1 (1-1): octavo, 1/7: Croacia 1 vs. Dinamarca 1 (1-1): 3-2

1 vs. 1 (1-1): octavo, 3/7: Inglaterra 1 vs. Colombia 1 (1-1): 4-3

1 vs. 1 (1-1): cuarto, 7/7: Croacia 2 vs. Rusia 2 (1-1): 4-3

Qatar 2022 (5)

octavo, 5/12: Croacia 1 vs. Japón 1 (1-1): 3-1

1 vs. 1 (1-1): octavo, 6/12: Marruecos 0 vs. España 0: 3-0

0 vs. 0: cuarto, 9/12: Argentina 2 vs. Países Bajos 2 (2-2): 4-3

2 vs. 2 (2-2): cuarto, 9/12: Croacia 1 vs. Brasil 1 (0-0): 4-2

1 vs. 1 (0-0): final, 18/12: Argentina 3 vs. Francia 3 (2-2): 4-2

