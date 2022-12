Christophe Galtier en la conferencia de prensa de PSG: cuándo vuelve Lionel Messi, cómo reaccionó Kylian Mbappé a la final perdida y los festejos argentinos

escuchar

Ha pasado ya más de una semana desde la histórica consagración de la selección argentina como campeona del mundo en Qatar, pero al haberse celebrado en el medio de la temporada europea, los jugadores no gozarán del largo descanso que suelen tener cuando culmina un Mundial. Los clubes europeos tuvieron actividad incluso durante los últimos días del torneo, y algunos volvieron a jugar partidos oficiales apenas dos días después de la final en Lusail. Considerando ese escenario, ciertamente los argentinos no querrán esperar para ver de nuevo al capitán Lionel Messi, pero tal como lo confirmó el entrenador Christophe Galtier, habrá que esperar para ello.

El entrenador de Paris Saint-Germain dio múltiples definiciones en la conferencia de prensa previa a la reanudación de la Ligue 1, en la que el campeón francés recibirá a Strasbourg, siendo la más esperada cuando puso un plazo definitivo con respecto al regreso del número 30: “Leo Messi tuvo un excelente Mundial, ganó la competición y volvió a la Argentina para los festejos. Nosotros tomamos la decisión de darle libre hasta el 1° de enero, así que volverá con nosotros el 2 o 3 de enero para volver a ponerse en ritmo después de 13 o 14 días de descanso. Lo iremos recuperando gradualmente”, confirmó Galtier, aunque también deslizó una frase algo más sugerente sobre el tiempo de espera: “Para los futbolistas profesionales que son apasionados, creo que la mejor medicina es volver al trabajo lo antes posible”. El capitán argentino se encuentra actualmente junto a su familia en Rosario, y se proyecta que volverá a las canchas el 11 de enero, en el partido contra Angers.

"LEO TUVO UN EXCELENTE MUNDIAL. VOLVERÁ EL 2 O 3 DE ENERO". Christophe Galtier se refirió a la tarea de Messi para conquistar el Mundial con Argentina y se expidió en la fecha de regreso del 10 de la Selección a París.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/iOvrN0F5aY — SportsCenter (@SC_ESPN) December 27, 2022

Por otra parte, fue inevitable que a Galtier se le consultara acerca de la final en sí, en particular sobre algunos festejos argentinos, con Emiliano Martínez a la cabeza, que generaron un profundo rechazo en los medios y el público francés. Pero lejos de condenar las provocaciones, como lo hicieron Adil Rami y Patrick Vieira entre otros, el DT evadió la cuestión: “No voy a comentar cómo los argentinos celebraron su victoria en la Copa del Mundo. Lo que pasó en los festejos pertenece a los argentinos y no depende de mí”.

En su lugar, el ex DT de Lille y Niza entre otros eligió enfocarse en otro aspecto que consideró mucho más rescatable: “Lo que me importa es lo que vi en la final. Kylian [Mbappé] y Leo tomados de la mano. Y también la actitud ejemplar de Kylian después del partido y antes de la entrega de trofeos. Elogió a Leo y al técnico argentino”, destacó Galtier sobre el delantero, que regresó a los entrenamientos de su club apenas dos días después de marcar un hat-trick en la definición de la Copa del Mundo. “Kylian tuvo una muy buena actitud al haber perdido. Estaba muy decepcionado, pero pudo felicitar a Leo con mucha clase, es muy bueno para el club”. Sin embargo, más tarde sí dejó una sutil crítica hacia Martínez: “No hay razón para mezclar a Messi con el comportamiento del arquero”.

Christophe Galtier confirmó que Lionel Messi volverá a entrenarse con PSG en los primeros días de 2023 Aurelien Meunier - PSG - PSG

Por último, Galtier se refirió al tercer integrante de su tridente ofensivo, Neymar, que también regresó rápidamente al predio de Camp des Loges tras la eliminación de Brasil en cuartos de final, y valoró su estado físico y su enfoque de cara a la reanudación: “¿Neymar? Trabajó de la manera normal sin restricción. Va bien. Su tobillo está bien. A nivel mental, quiere jugar, ¡es una buena señal!”.

Con 15 fechas disputadas, PSG actualmente lidera la Ligue 1 con 41 puntos, cinco de ventaja sobre su escolta Lens. Además del partido contra Strasbourg el miércoles, Messi tampoco estará presente para la fecha del Año Nuevo, justamente un duelo directo contra Lens de visitante. No obstante, considerando la importancia de defender el título local, el enfoque del club estará puesto en los octavos de final de la Champions League, donde el 14 de febrero se enfrentarán nada menos que a Bayern Munich en el Parque de los Príncipes; la vuelta será el 8 de marzo.

Neymar sí estará disponible para el regreso de PSG a las canchas, y Galtier ponderó su buena actitud y predisposición FRANCK FIFE - AFP

LA NACION