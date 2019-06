Scaloni se lleva una marca inédita para un entrenador argentino: es el primer técnico de la selección amonestado Fuente: AFP

A partir del 1° de junio, comenzaron a regir los nuevos cambios en las reglas del juego que aprobó la International Football Association Board (IFAB) y que se están aplicando en la actual Copa América. Entre ellos, se encuentra la posibilidad de mostrarle tarjetas a los entrenadores por exceso verbal o alguna incorrección desde el banco de suplentes. Y Lionel Scaloni fue el primero en conocer el cambio con los hechos: se transformó en el primer DT argentino amonestado de la historia y también en el primero de toda la Copa América.

Scaloni y una sonrisa tras ver la tarjeta amarilla 00:17

Todo ocurrió a los 20 minutos de juego, cuando el entrenador nacional protestó una posible segunda amarilla para Almoez Ali, quien había sido amonestado en el inicio del complemento y revoleó una pelota. Scaloni interpretó que podría haber merecido la expulsión por esa reacción pero, debido a su vehemencia en el reclamo, el árbitro chileno Julio Bascuñán decidió sacarle la amarilla, en un hecho inédito.

Ahora bien, ¿cuándo un DT puede recibir tarjeta? Cuando él, o uno de sus ayudantes, incurran en un exceso verbal o alguna otra incorrección, el referí podrá mostrarle tarjeta amarilla o roja, a diferencia de la sola comunicación verbal que existía hasta antes de junio. En los casos de los partidos fiscalizados por el VAR, será amonestado cualquier miembro del cuerpo técnico que se dirija hasta la pantalla ubicada en el campo, y se lo expulsará si accede a la sala de video.

¿Qué dijo Scaloni al respecto? "Cuando el árbitro amagó con amonestar al 19 y se dio cuenta que era roja, me prendí fuego y revoleé una botella. No lo tengo que hacer, ya me lo dijo Pablito Aimar y no lo voy a volver a hacer", fue la explicación del entrenador.