Argentina vs. Angola, en vivo: cómo ver online el partido por un amistoso de fecha FIFA

La selección argentina le baja el telón al 2025 con un amistoso de fecha FIFA en un destino exótico y poco común para un campeón del mundo: Angola. El equipo albiceleste se enfrenta este viernes desde las 13 (horario argentino) al local, que celebra los 50 años de su independencia y espera por la presencia de las figuras albicelestes, especialmente Lionel Messi. Con este partido la Argentina cerrará la temporada, ya que a diferencia del resto de los seleccionado, no utilizará esta ventana para dos amistosos, sino uno solo: éste. El minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com.

En el país, la última actuación del equipo de Lionel Scaloni este año, se puede ver en vivo por televisión en TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mitelefe.com.

La selección argentina entrenó en Elche antes de viajar a Angola, ante más de 20 mil espectadores Pablo Miranzo (Agencia EFE)

Argentina vs. Angola: todo lo que hay que saber

Amistoso fecha FIFA

Día: Viernes 14 de noviembre.

Hora: 13 (hora argentina).

Estadio: 11 de Novembro (Luanda, Angola).

TV: TyC Sports y Telefé.

Streaming: TyC Sports Play, Flow, DGO, Telencentro Play y Mi Telefé.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Para el seleccionado africano, que no jugará el Mundial 2026, el partido es muy especial porque, además de recibir al campeón del mundo con Messi, se desarrollará en el marco de los festejos por los 50 años de su independencia que, justamente, se cumplió el 11 de noviembre y es el nombre que lleva el estadio donde se disputará el amistoso.

Sin figuras rutilantes, se trata de un equipo que no es de los más sofisticados de África ni tiene una rica historia en el deporte más popular del planeta. Sin embargo, motivo de la mencionada celebración, el Gobierno nacional abonó alrededor de 12 millones de dólares de cachet, según medios angoleños, para que la selección argentina visite el país.

El seleccionado argentino realizó este jueves su último entrenamiento en Alicante, España, en el estadio de Elche a puertas abiertas y convocó a alrededor de 20 mil personas. Posteriormente, viajó a la capital de Angola con varias bajas con respecto al plantel habitual y la presencia de futbolistas que tienen la oportunidad de meterse en la pelea por estar en el Mundial 2026.

Hay algunos indicios de la formación que dispondrá el entrenador Lionel Scaloni y se perfilan para jugar habituales titulares como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez. En el arco, sin Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se perfila para atajar Gerónimo Rulli mientras que el lateral derecha sería Juan Foyth. El mediocampista interior izquierdo puede ser Giovani Lo Celso o Nico Paz.

La presencia de Lionel Messi fue excluyente para que Angola pagase unos 12 millones de dólares para este amistoso Manuel Cortina - LA NACION

Posibles formaciones

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia y Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

La Finalissima es, quizás, el partido más esperado en la previa del Mundial 2026 Canchallena

Ya en 2026, el plantel albiceleste se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse, sería la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral y Doha es la que suena con más fuerza.

Luego, en la última tanda de amistosos antes de la Copa del Mundo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputaría dos encuentros de preparación, probablemente ya con el plantel definido para intentar defender el título obtenido en Qatar 2022. El primero sería frente a México y el restante contra Honduras. Ambos se llevarían a cabo en Estados Unidos, con el Allegiant Stadium de Las Vegas como una posible sede.