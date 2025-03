Argentina vs. Brasil: el gesto del Dibu Martínez en plena goleada que generó la reacción de Lionel Scaloni

La ausencia de Lionel Messi para la fecha de Eliminatorias no pesó para la selección argentina, que le ganó cómodamente a Brasil en el Estadio Monumental. Fue victoria para los ya clasificados al Mundial 2026 por 4 a 1 con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone.

Por otra parte, además del buen juego y los golazos de la Albiceleste, en plena goleada quedó registrado un momento que se viralizó en redes sociales. Ocurrió precisamente en el minuto 82, con el partido ya casi definido y una selección argentina que continuaba dominando tanto en el juego como con el resultado.

El ambiente estaba tenso: ambas selecciones disputaron un partido caliente desde la previa por declaraciones del jugador brasileño Raphinha y hubo muchos cruces entre futbolistas durante los 90 minutos. Así fue que, a poco del final, la Argentina comenzó a mover la pelota de un lado al otro, mientras Brasil no podía recuperarla y el público cantaba “ole” a modo de burla. La pelota llegó al arquero, Emiliano “Dibu” Martínez, quien, al no tener presión de parte de los delanteros rivales, comenzó a hacer “jueguitos”.

El Dibu Martínez se puso a hacer jueguitos y Scaloni se enojó

El gesto del Dibu generó la inmediata reacción del entrenador Lionel Scaloni, que desde el banco de suplentes lo retó y le señaló que no tenga ese tipo de actitudes ante el abultado resultado del encuentro. Mientras tanto, la hinchada argentina ovacionó entre aplausos y risas al arquero del Aston Villa.

Fiel a su estilo, el cual lo conecta más con la gente, Martínez comenzó con su show incluso durante la previa. En la entrada en calor, mientras trotaba de un extremo de la cancha al otro, se detuvo frente a la tribuna que está detrás de uno de los arqueros y realizó su típico paso de baile, el cual provocó gritos de aliento hacia el arquero.

El canto del público argentino contra una de las figuras de Brasil: “Poné a Raphinha”

A pesar de tratarse del mayor clásico sudamericano, el partido tuvo un condimento especial por unas declaraciones que el delantero brasileño Raphinha hizo en la previa. En una entrevista con el exjugador Romário, el futbolista del Barcelona picanteó: "Démosles una paliza. Sin duda. En el campo [de juego] y fuera si hace falta“.

Además acompañó sus comentarios con publicaciones en su cuenta de X para encender el clásico. Posteó imágenes del último partido entre ambos que se disputo en la Argentina y una placa mostrando la cantidad de títulos del mundo que tienen las dos selecciones.

Desde la Argentina no respondieron hasta el encuentro en la cancha: los jugadores de la Albiceleste tuvieron su partido aparte con el brasileño, con cruces tensos e intercambios de palabras. Por otro lado, el público también le respondió al delantero. Sobre el final, con la goleada ya sellada, la gente comentó a cantar: “Poné a Raphinha”.

"Poné a Raphinha"



Por el cántico de los argentinos contra el delantero brasileño. pic.twitter.com/2q6YvZNPDo — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 26, 2025

En tanto, también tomó cartas en el asunto Scaloni, quien disculpó a Raphinha y dijo que “sabe que no lo hizo a propósito”. “Estoy completamente seguro que no ha querido herir a nadie”, afirmó y consideró que las declaraciones del brasileño no influyeron en la intensidad de su plantel.

LA NACION

Temas Selección argentina