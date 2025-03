Argentina vs. Brasil tuvo un capítulo especial de todos contra Raphinha: la atropellada de Dibu Martínez, la “caricia” de Paredes y la teoría de la mala traducción

Una noche perfecta para los campeones del mundo. Un resultado soñado ante Brasil y una respuesta contundente para Raphinha, el delantero brasileño de Barcelona, que antes del superclásico en el Monumental, había dicho que iban a darle una “paliza” a la selección argentina. El desenlace con goleada resultó ideal como respuesta, pero también los jugadores le hicieron saber que estaban molestos con estos dichos con todo el rigor posible. Incluso, cuando terminó el primer tiempo, Emiliano Martínez se encargó de “dejarle un mensaje” y Leandro Paredes le “marcó” que no debía hablar antes de tiempo.

Todas las miradas estaban puestas sobre Raphinha y todo el público en el estadio Monumental le hizo saber al delantero brasileño que sus palabras no fueron para nada bien recibidas. “Vamos a darle una paliza, sin duda. Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta. Voy a meter un gol. Que se jodan”, dijo el atacante de Barcelona antes del partido y esta declaración fue el combustible para una selección argentina que aplastó a Brasil. Pero también que dejó muy molestos a los jugadores locales, que se lo hicieron saber cuando iban a los vestuarios en el entretiempo. Un espectador captó el momento exacto en el que Dibu Martínez atropelló intencionalmente a Raphinha y cómo posteriormente Paredes lo toma de la cara y le dice algunas palabras que provocaron la reacción del brasileño.

🙃Ese "Vamos a darles una paliza" de Raphinha se le volvió en contra. Y no solo por el 4-1 de Argentina, sino por cómo lo despidieron en el campo el Dibu Martínez y Paredes: pic.twitter.com/rcpYjXlhIr — BeSoccer (@besoccer_ES) March 26, 2025

Tan significativas resultaron estos dichos que la mayoría de los campeones del mundo se refirieron al partido, la clasificación y a los dichos de Raphinha. Nicolás Tagliafico, en la zona mixto buscó bajarle un poco de tensión al momento, pero develó lo que el delantero de Barcelona explicó en el campo de juego a los argentinos que le recriminaban sus declaraciones: “Uno trata de abstenerse de lo que sucede afuera de la cancha, porque tu quiere demostrar adentro del campo. Quizá fue un... No sé, él dijo que fue una mala traducción, pero no sé, no sé. Nosotros demostramos que hablamos adentro del campo”. Después le preguntaron al lateral argentino sobre la primera jugada del partido en la que tuvo un cruce con Raphinha y respondió: “Me sacaron amarilla, la primera falta que hice. Bueno, al final hay que ser así adentro del campo: pierna fuerte y templada”.

También Leandro Paredes, que tuvo algunos cruces con varios jugadores brasileños, se refirió a los dichos de Raphinha: “Nosotros hablamos en la cancha, nos pasó en el Mundial y lo demostramos ahora. Enseguida mandaron lo que dijo al grupo de WhatsApp y hablamos un poco, no mucho más. No hay que hablar tanto cuando después no te da cuando entrás a la cancha”.

#AHORA - ¿A Raphinha lo sacaron de contexto? Atención al relato de Tagliafico post Superclásico. pic.twitter.com/Ugo2nrNH5v — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2025

Julián Álvarez también habló del partido y lógicamente de lo que dijo el delantero de Barcelona: “Fue un triunfo histórico por el contexto, por lo que se habló, porque hicimos un partidazo y porque nos clasificamos al Mundial. Cuando se habla antes aporta sus condimentos, pero nosotros salimos con humildad y les pegamos un baile”.

Rodrigo De Paul no se olvidó de Lionel Messi, el capitán del equipo, y ante la pregunta sobre si fue el mejor partido de la era Scaloni, el volante contestó: “Particularmente creo que los mejores son los partidos en los que está el 10. Espero que nosotros y la gente le den el valor que merece a este triunfo, jugamos con un gran rival, no es fácil”. Y cuando le preguntaron sobre los dichos de Raphinha respondió: “No pasa nada. Eso queda dentro en la cancha, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nunca le faltamos el respeto a nadie, y a nosotros en todos estos años sí nos faltaron el respeto bastante. Hace cinco o seis años que somos la mejor selección del mundo”.

Fiel a su estilo, Dibu Martínez tampoco se guardó nada y fue directo cuando le consultaron acerca de lo que había dicho el delantero brasileño antes del clásico: “A mí me enseñaron que hay que hablar después de los partidos. La verdad, este chico necesita un poco de educación”.

"Hay que hablar después de los partidos. Este chico necesita un poco de educación" 🔥🇦🇷



Dibu Martínez, sobre Raphinha, luego de la goleada frente a Brasil 🎙️ pic.twitter.com/fTyEQ5W7Ra — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) March 26, 2025

