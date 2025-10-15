Argentina vs. Colombia, en vivo: cómo ver online el partido por el Mundial Sub 20 2025

Este miércoles, desde las 20 (horario argentino), la selección argentina y Colombia se enfrentan en el marco de una de las semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, se disputa en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse entre los cuatro mejores, el equipo dirigido por Diego Placente dejó en el camino a México tras derrotarlo por 2 a 0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. Para este compromiso, el DT no podrá contar con tres integrantes del equipo titular desde que comenzó el certamen ecuménico: Valente Pierani (esguince de la rodilla izquierda), Carrizo (suspendido por acumulación de amarillas) y Álvaro Montoro, quien se fracturó la clavícula derecha en octavos de final y, en consecuencia, quedó marginado de lo que resta de la Copa del Mundo.

Maher Carrizo, autor de uno de los goles ante México y una de las figuras de la Argentina, no estará en semifinales RAUL BRAVO - AFP

El conjunto cafetero, por su parte, viene de eliminar a uno de los que, en los papeles, se perfilaba entre los principales candidatos a quedarse con el título: España. En el encuentro más destacado de cuartos de final, ganó por 3 a 2 con un hat-trick de Néiser Villarreal, quien recibió una fecha de suspensión y no jugará las semifinales (Rayane Belaid y Jan Virgilli convirtieron los tantos españoles).

Argentina vs. Colombia: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Ñuñoa, Santiago de Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma MiTelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar el canal de las tres pelotas a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa); mientras que únicamente el que tenga DirecTV podrá acceder a la otra señal. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final del Mundial Sub 20, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.65 contra los 6.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Colombia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.90.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como favorita a avanzar a la final del Mundial @Argentina

Posibles formaciones