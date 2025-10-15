En qué canal pasan Marruecos vs. Francia, por el Mundial Sub 20 2025 hoy

El primer finalista del Mundial Sub 20 Chile 2025 saldrá del duelo de semifinales entre las selecciones de Marruecos y Francia, programado a las 17 (hora argentina) en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

El ganador del cruce avanzará a la definición del domingo 19 de octubre y esperará por Argentina o Colombia, que se enfrentan este miércoles pero a las 20 en el estadio Nacional de Santiago.

Francia superó la primera etapa del Mundial Sub 20 como el mejor tercero Andre Penner - AP

La previa de Marruecos vs. Francia

Para los marroquíes es su segunda semifinal en la historia y la anterior fue en Países Bajos 2005, casualmente la última vez que había competido en la cita ecuménica para menores de 20 años. Por entonces, perdió ante Nigeria 3 a 0 y, luego, cedió en el partido por el tercer puesto con Brasil.

El conjunto comandado por Marko Mitrovic, que no puede contar con Ali Maamar por acumulación de tarjetas amarillas, eliminó en cuartos de final a Estados Unidos 3 a 1 y en octavos, a Corea del Sur 2 a 1. En la primera etapa dominó la zona C con seis puntos gracias a sendos triunfos sobre España 2 a 0 y Brasil 2 a 1 y una caída ante México 1 a 0.

El cuadro del Mundial Sub 20, con los cuatro semifinalistas Canchallena

Los franceses, por su parte, fueron el quipo mejor tercero entre todos los grupos. Ocuparon ese lugar en la zona E con seis unidades producto de victorias sobre Sudáfrica 2 a 1 y Nueva Caledonia 6 a 0, además de una caída con Estados Unidos 3 a 0. En octavos doblegó a Japón 1 a 0 y en cuartos, a Noruega 2 a 1.

Una baja de peso para Francia es la de Saïmon Bouabré. El delantero no pudo jugar la primera etapa porque Neom FC de Arabia Saudita se lo impidió y solo participó en octavos y cuartos -brilló ante los noruegos con los dos goles- a raíz de que los encuentros coincidieron con una fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y no es obligatorio para los clubes ceder a los jugadores por fuera de las ventanas internacionales. Concluida la etapa de la FIFA, los árabes le negaron seguir en el Mundial Sub 20.

Posibles formaciones

Marruecos: Gavin Beavers, Duran Ferree, Reed Baker-Whiting, Noah Cobb, Luca Bombino, Taha Habroune, Pedro Soma, Marcos Zambrano, Luke Brennan y Peyton Miller. DT: Marko Mitrovic.

Gavin Beavers, Duran Ferree, Reed Baker-Whiting, Noah Cobb, Luca Bombino, Taha Habroune, Pedro Soma, Marcos Zambrano, Luke Brennan y Peyton Miller. DT: Marko Mitrovic. Francia: Lisandru Olmeta, Andrea Le Borgne, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Gady-Pierre Beyuku, Ilane Toure, Mayssam Benama, Justin Bourgault, Anthony Bermont, Djylian NGuessan y Gabin Bernardeau. DT: Bernard Dioméde.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 2.33 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 3.30.