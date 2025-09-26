Argentina vs. Cuba, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina y Cuba se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo D del Mundial Sub 20 Chile 2025. El conjunto albiceleste intentará comenzar su participación en el certamen ecuménico con el pie derecho. El encuentro está programado para las 20 (horario argentino) en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, con televisación de Telefé y DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo tras finalizar en el segundo lugar del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se realizó a principios de este año en Venezuela y dejó a Brasil como campeón, con tres puntos de ventaja sobre la Argentina. El conjunto cubano, por su parte, obtuvo su boleto luego de llegar hasta las semifinales del Campeonato Sub 20 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) 2024.

En el Hexagonal Final del último Sudamericano Sub 20, la selección argentina quedó segunda Ronald Pena R - EFE

Argentina vs. Cuba: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo D del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Día : Domingo 28 de septiembre.

: Domingo 28 de septiembre. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

: Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Árbitro: A confirmar.

Argentina vs. Cuba: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 en Valparaíso, Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y DSports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el primero directamente a través del cableoperador. Por su parte, aquellos que tengan contratado el servicio de DirecTV, también podrán acceder al canal DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.17 contra los 8.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Cuba. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.40.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como clara favorita al triunfo en el encuentro ante Cuba

Convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 20 2025

Arqueros

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia, España)

Defensores

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra)

Mediocampistas

Milton Delgado (Boca)

Tomás Pérez (Porto, Portugal)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros