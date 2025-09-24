Fixture de la selección argentina para el Mundial Sub 20 Chile 2025

La selección argentina Sub 20 afrontará este año el Mundial de la categoría en Chile, que se realizará entre este sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre. El objetivo principal es volver a presentar un plantel competitivo que le permita soñar con sumar a sus vitrinas un nuevo trofeo luego de 18 años. Es el máximo ganador de la historia del certamen ecuménico con un total de seis títulos, el última de ellos en Canadá 2007.

El equipo dirigido por Diego Placente integra el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba. El partido inaugural lo disputará ante el seleccionado americano el domingo 28 de septiembre. Luego se enfrentará a los Socceroos el miércoles 1° de octubre, y cerrará la primera etapa contra la Azzurra, subcampeona de la última edición, disputada en 2023 en la Argentina, el sábado 4 de octubre. Los tres encuentros de desarrollarán en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Diego Placente es parte del proceso juvenil de la selección argentina desde hace varios años JUAN BARRETO� - AFP�

Fixture de la selección argentina en el Grupo D del Mundial Sub 20 2025

Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

- Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El rival de la selección argentina Sub 20 en el debut en el Mundial de este año será Cuba

Convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 20 2025

Arqueros

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia, España)

Defensores

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra)

Mediocampistas

Milton Delgado (Boca)

Tomás Pérez (Porto, Portugal)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros

Ian Subiabre (River Plate)

Maher Carrizo (Vélez)

Alejo Sarco (Beyer Leverkusen, Alemania)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Mateo Silvetti (Inter Miami, Estados Unidos)

Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia de la Copa del Mundo Sub 20 es mucho más reciente que la de mayores, cuya primera edición fue en 1930. El certamen en cuestión se realizó por primera vez en Túnez 1977. Hasta el momento hubo 23 citas ecuménicas y el máximo campeón es la selección argentina con seis estrellas, una más que Brasil.