Fixture de la selección argentina para el Mundial Sub 20 Chile 2025

El seleccionado albiceleste es el máximo ganador de la historia del certamen juvenil con un total de seis consagraciones, la última de ellas en 2007
La selección argentina Sub 20 afrontará este año el Mundial de la categoría en Chile, que se realizará entre este sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre. El objetivo principal es volver a presentar un plantel competitivo que le permita soñar con sumar a sus vitrinas un nuevo trofeo luego de 18 años. Es el máximo ganador de la historia del certamen ecuménico con un total de seis títulos, el última de ellos en Canadá 2007.
El equipo dirigido por Diego Placente integra el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba. El partido inaugural lo disputará ante el seleccionado americano el domingo 28 de septiembre. Luego se enfrentará a los Socceroos el miércoles 1° de octubre, y cerrará la primera etapa contra la Azzurra, subcampeona de la última edición, disputada en 2023 en la Argentina, el sábado 4 de octubre. Los tres encuentros de desarrollarán en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Fixture de la selección argentina en el Grupo D del Mundial Sub 20 2025
- Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
- Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
- Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 20 2025
Arqueros
- Santino Barbi (Talleres)
- Álvaro Busso (Vélez)
- Alain Gómez (Valencia, España)
Defensores
- Dylan Gorosito (Boca)
- Santiago Fernández (Talleres)
- Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)
- Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
- Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata)
- Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
- Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra)
Mediocampistas
- Milton Delgado (Boca)
- Tomás Pérez (Porto, Portugal)
- Tobías Andrada (Vélez)
- Álvaro Montoro (Botafogo)
- Valentino Acuña (Newell’s)
Delanteros
- Ian Subiabre (River Plate)
- Maher Carrizo (Vélez)
- Alejo Sarco (Beyer Leverkusen, Alemania)
- Santino Andino (Godoy Cruz)
- Mateo Silvetti (Inter Miami, Estados Unidos)
- Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)
#Sub20 Todo listo en la oficina de Ezeiza 👔— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 18, 2025
👉 Jugadores elegidos por Diego Placente para disputar el Mundial de Chile 2025.
🇦🇷 ¡Vamos #TodosJuntos! pic.twitter.com/3mbif8y7y8
Tabla de campeones del Mundial Sub 20
La historia de la Copa del Mundo Sub 20 es mucho más reciente que la de mayores, cuya primera edición fue en 1930. El certamen en cuestión se realizó por primera vez en Túnez 1977. Hasta el momento hubo 23 citas ecuménicas y el máximo campeón es la selección argentina con seis estrellas, una más que Brasil.
- Argentina - Seis títulos
- Brasil - Cinco
- Portugal - Dos
- Unión Soviética, Yugoslavia, Alemania, España, Ghana, Francia, Serbia, Inglaterra, Ucrania y Uruguay - Uno cada uno
