Argentina vs. Marruecos, en vivo: cómo ver online la final del Mundial Sub 20 2025

La selección argentina y Marruecos se enfrentan este domingo en el marco de la final del Mundial Sub 20 2025. El partido está programado para las 20 (horario argentino) en el estadio Nacional de Santiago de Chile, con televisación de Telefé y DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el seleccionado marroquí dejó en el camino a Francia por penales tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios por los goles de Lisandru Olmeta en contra -M- y Lucas Michel -F-. Disputará la final por primera vez en la historia, ya que su mejor actuación hasta el momento fue en Países Bajos 2005, edición en la que la Argentina ganó, cuando finalizó en el cuarto lugar.

El tercer arquero de Marruecos, Abdelhakim El Mesbahi, fue la figura en los penales ante Francia Matias Delacroix - AP

El equipo dirigido por Diego Placente, por su parte, eliminó a Colombia por 1 a 0 con un tanto de Mateo Silvetti, quien convirtió en cada uno de los partidos de eliminación directa de la la Copa del Mundo. Persigue su séptimo trofeo de esta categoría, en la que se mantiene como el máximo ganador con un total de seis coronaciones, la última de ellas en Canadá 2007, con Sergio ‘Kun’ Agüero como goleador y figura.

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones juveniles. El 25 de julio de 2016 debían jugar entre sí por el Grupo B del torneo COTIF L’Alcúdia, pero Marruecos decidió no presentarse y, en consecuencia, la Argentina ganó por 3 a 0.

Julio Soler, capitán de la selección Sub 20, jugó ante Marruecos en los Juegos Olímpicos París 2024 JUAN BARRETO� - AFP�

Argentina vs. Marruecos: cómo ver online

La final se disputa este domingo en Santiago de Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma MiTelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar el primero a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa); mientras que únicamente los clientes de DirecTV podrá acceder al segundo. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final del Mundial Sub 20 programada para este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Marruecos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

Placente y compañía se ilusionan con ganar el Mundial Sub 20; el DT ya lo hizo como jugador en 1997

Posibles formaciones