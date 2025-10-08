Argentina vs. Venezuela, por un amistoso de fecha FIFA: día, hora, TV y cómo ver online

La selección argentina jugará el próximo viernes ante Venezuela su primer amistoso en la fecha de octubre de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El cotejo está programado a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.28 contra 12.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Vinotinto. El empate llega a 6.0.

El combinado albiceleste tiene en el horizonte la Finalissima vs. España y el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, al que se clasificó como líder absoluto de las eliminatorias sudamericanas y defenderá la corona que logró en Qatar 2022.

Este martes el entrenador Lionel Scaloni dejó en claro que la base del plantel para la Copa del Mundo está definida y que solo restan unos pocos lugare que se decidirán en los amistosos que afrontará en lo que resta del año y el siguiente. En ese contexto, explicó que probarán jugadores y en el juego venidero, más allá de que en la formación inicial estarán los habituales titulares, es probable que tengan minutos futbolistas sin demasiada participación en el proceso.

La Vinotinto, por su parte, recibió recientemente el duro revés de quedarse afuera de la cita ecuménica, situación que derivó en la eyección del cargo de DT de Fernando Batista. Sin lugar en el repechaje para pelear por un boleto para ser mundialista por primera vez en su historia, la selección venezolana inicia un proceso de recambio con Oswaldo Vizcarrondo -exjugador de Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca y Lanús- al frente del plantel.

Convocados de la selección argentina vs. Venezuela

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (Crystal Palace).

Facundo Cambeses (Racing).

Defensores

Gonzalo Montiel (River).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Cristian Romero (Tottenham).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Lautaro Rivero (River).

Marcos Acuña (River).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca).

Aníbal Moreno (Palmeiras).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Enzo Fernández (Chelsea).

Nicolás Paz (Como 1907).

Giovani Lo Celso (Real Betis).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros

Nicolás González (Atlético de Madrid).

Lionel Messi (Inter Miami).

José Manuel López (Palmeiras).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Lautaro Martínez (Inter Milán).

El capitán Lionel Messi es una fija entre los titulares para enfrentar a Venezuela en Miami Manuel Cortina - LA NACION

Ambos países se vieron las caras recientemente, el 4 de septiembre pasado, por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas. En el estadio Monumental la albiceleste sonrió 3 a 0 con un doblete de Lionel Messi en su último partido oficial ante su público -se especula con que no jugará más que amistosos como local en el futuro- más otro tanto de Lautaro Martínez.

Incluido ese cotejo, la Argentina y Venezuela se cruzaron 29 veces con 24 triunfos argentinos, tres empates y apenas dos victorias de la Vinotinto.