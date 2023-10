escuchar

La Argentina abrió el marcador ante Paraguay a los tres minutos, en uno de los partidos de la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas. El autor fue Nicolás Otamendi: el defensor convirtió un verdadero golazo en una jugada preparada, luego de un centro enviado por Rodrigo De Paul.

La Albiceleste se encontró con un tiro de esquina desde la izquierda. De Paul se hizo cargo y con todos los futbolistas juntos en la zona del punto del penal, prefirió enviar el centro pasado al segundo palo. Allí estaba, en soledad, el jugador de Benfica para tomar la pelota de volea y ponerla contra el primer palo. El disparo sorprendió al arquero Carlos Coronel y a toda la defensa visitante.

#ARG 1-0 #PAR | 03’ PT | ¡GRITALO NICO! En el arranque del partido, el pilar de la defensa dice presente en el Monumental.



Es el quinto gol del marcador central en 106 partidos disputados con la selección argentina que hoy es el capitán ante las ausencias de Lionel Messi, en el banco, y Ángel Di María, no convocado para esta fecha FIFA por lesión. Hacía siete años que el zaguero no convertía con la casaca Albiceleste. Su último gol había sido frente a Venezuela el 6 de septiembre del 2016, en el partido que finalizó 2 a 2.

Quien todavía no puede sacarse la mala racha de encima es Lautaro Martínez que comenzó una gran jugada, pero no pudo convertir. El atacante de Inter habilitó a Julián Álvarez con un pase de aire en profundidad. El de Manchester City metió el centro atrás y apareció el Toro que definió, pero su disparo dio en la pierna de Gustavo Gómez y se fue por arriba del travesaño. Lautaro Martínez no convierte con la camiseta de la Argentina desde el 22 de septiembre de 2022, en la victoria ante Honduras por 3 a 0.

Lautaro Martínez JUAN MABROMATA - AFP

