La selección argentina Sub 23 debuta este domingo en el Preolímpico de Venezuela ante Paraguay en el duelo correspondiente a la primera fecha del grupo B, por el que previamente chocan Perú y Chile. El encuentro entre la albiceleste y la albirroja inicia a las 20 (hora argentina) en el estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia, lo arbitra el brasileño Flavio de Souza y se puede seguir en vivo por Canchallena con información y estadísticas actualizadas al instante.

Es la tercera vez que ambos países se ven las caras en un certamen clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Hasta el momento, la Argentina se impuso en las dos ocasiones: 3-1 en Brasil 2000 y 2-1 en Chile 2004. Para el duelo de este domingo, el favorito al triunfo es el conjunto argentino con una cuota máxima de 1.51 contra los 5.40 que se repagan por una victoria del elenco guaraní. El empate, por su parte, cotiza 3.75.

Cómo ver online Argentina vs. Paraguay

El duelo se transmite en vivo por televisión en DSports y TyC Sports, que adquirió los derechos a último momento y se sumó a la grilla. También se puede ver online en las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

DSports.

TyC Sports.

DGO (DSports).

TyC Sports Play.

Telecentro Play (TyC Sports).

Flow (TyC Sports).

Posibles formaciones

Argentina : Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Cristian Medina, Juan Sforza, Ezequiel Fernández; Pablo Solari, Luciano Gondou y Thiago Almada.

: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Cristian Medina, Juan Sforza, Ezequiel Fernández; Pablo Solari, Luciano Gondou y Thiago Almada. Paraguay: Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo De Jesús, Gilberto Flores, Dani Rivas; Fabrizio Peralta, Wilder Viera, Enso González; Iván Leguizamón; Marcelo Pérez y Marcelo Fernández.

En la previa del torneo y en diálogo con LA NACION, Javier Mascherano habló sobre su experiencia como DT al mando del seleccionado juvenil: “Acá, el entrenador es la cabeza, y uno debe ser consciente de que en juveniles no puede entorpecer el proceso. Y mi nombre es fuerte, para bien o para mal, pero es fuerte. Y a chicos de 16 o 17 años, eso les puede jugar en contra. Yo sentí que en el Sudamericano los chicos nunca terminaron de soltarse. La selección mayor hacía un mes que había salido campeona del mundo, nosotros éramos la primera selección que lucía las tres estrellas en la camiseta, y había un gran ruido alrededor del entrenador que había pasado por la selección mayor. Y todo eso pudo ser contraproducente”.

Además, se refirió a la necesidad de mejorar la imagen mostrada en los “dos pasos malos” que dio al frente del plantel: “Vengo de dos pasos malos, el Sudamericano y el Mundial, hay que decirlo sinceramente. ¿Es la realidad o no? Sí, entonces hay que convivir con la realidad. Yo sé cómo trabajo, cómo preparo las cosas y estoy totalmente tranquilo de los pasos que hemos dado. ¿Eso me garantiza ganar? No, ni cerca. Hay que convivir con esos riesgos y los resultados van a ser responsabilidad nuestra. Pero es algo que a mí me encanta porque durante más de 20 años me acompañaron esas sensaciones. Y es por lo que sigo en el fútbol, me gusta competir, me gusta que llegue este domingo el debut del Preolímpico con Paraguay para probarme”.

La albiceleste, bicampeona olímpica (Atenas 2004 y Beijing 2008), procura lograr el sexto título en un Preolímpico tras haberlo conseguido en Perú 1960 y 1964, Colombia 1980 y 2020, y Chile 2004.