Argentina vs. Paraguay, por el Sudamericano Sub 20 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina Sub 20 no logró este jueves el segundo gran objetivo con el que llegó al Sudamericano que se juega en Venezuela (el primero sí y fue alcanzar una de las cuatro plazas clasificatorias al Mundial de la categoría): alcanzar el título. Tenía que ganarle nuevamente a Brasil (en la primera ronda de este Sudamericano lo goleó por 6 a 0) para consagrarse con una fecha de anticipación, pero finalmente empató 1 a 1 y todo se definirá en la última jornada del Hexagonal Final, en la que se verá las caras con Paraguay. Necesita ganar y esperar que su clásico rival, Brasil, no lo haga ante Chile. O hacer más goles para caso de igualdad final. El encuentro ante la Albirroja se disputará este domingo a las 21.30 (horario argentino) en el estadio José Antonio Anzoátegui con transmisión televisiva de Dsports y el minuto a minuto de canchallena.com.

El equipo dirigido por Diego Placente debe conseguir un mejor resultado que Brasil (juega desde las 18.30) para quedarse con un título que no obtiene desde 2013. Incluso, con un triunfo de ambos pero con una mejor diferencia de gol albiceleste, también podría haber festejo. Están igualados en puntos, con 10 cada uno, lejos de los seis que suman Colombia y Paraguay, ya sin chances de consagrarse. El reglamento indica que el primer criterio de desempate es el resultado entre ambos en el hexagonal, pero como igualaron 1 a 1, en segundo orden aparece la diferencia de tantos, apartado en el que el conjunto carioca tiene una ligera ventaja (+4 contra +3).

Por otro lado, el de este domingo será el primer partido entre brasileños y chilenos en este Sudamericano Sub 20, ya que integraron zonas diferentes en la etapa inicial. Lo mismo ocurre con argentinos y paraguayos, que no se vieron las caras en la primera ronda. Previamente, cierran sus respectivas participaciones Uruguay vs. Colombia.

Argentina vs. Paraguay: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 2025.

Argentina vs. Paraguay: cómo ver online

El encuentro se disputa este domingo a las 21.30 (horario argentino) en Puerto La Cruz, Venezuela, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para ver el partido. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

La Argentina va en busca del título en el Sudamericano Sub 20: debe vencer y mirar a Brasil EDISON GAMEZ - AFP

