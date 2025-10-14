Horario de Argentina vs. Colombia, por las semifinales del Mundial Sub 20 2025

Las semifinales del Mundial Sub 20 2025 ponen cara a cara a dos selecciones sudamericanas, por lo que habrá un representante confirmado en la final: la Argentina o Colombia. El partido se jugará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile, este miércoles 15 de octubre a las 20 (horario argentino), con arbitraje del portugués João Pinheiro y televisación de DSports y Telefé. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ganador se meterá en la final de la Copa del Mundo para menores de 20 años y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Marruecos y Francia, que reeditarán la semifinal del último Mundial de mayores. En aquella oportunidad, en Qatar 2022, el seleccionado galo se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani. El partido definitorio está programado para el domingo 19 de octubre a las 20 (hora argentina) en el mismo recinto donde el equipo dirigido por Diego Placente se enfrentará al colombiano.

Para meterse entre los cuatro mejores, la Argentina dejó en el camino a México tras derrotarlo por 2 a 0 con tantos de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. El conjunto cafetero, por su parte, viene de eliminar a uno de los que, en los papeles, se perfilaba entre los principales candidatos a quedarse con el título: España. En el encuentro más destacado de cuartos de final, ganó por 3 a 2 con un hat-trick de Néiser Villarreal, quien recibió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y no jugará las semifinales (Rayane Belaid y Jan Virgilli convirtieron los goles españoles).

En un partido caliente, la selección argentina eliminó a México en los cuartos de final Matias Delacroix - AP

Argentina vs. Colombia: todo lo que hay que saber

Semifinal del Mundial Sub 20 2025.

Día : Miércoles 15 de octubre.

: Miércoles 15 de octubre. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile.

: Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile. Árbitro : João Pinheiro (Portugal).

: João Pinheiro (Portugal). TV : Telefé y DSports.

: Telefé y DSports. Minuto a minuto: canchallena.com.

Cronograma de semifinales del Mundial Sub 20 2025

Argentina vs. Colombia - Miércoles 15 de octubre a las 20 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago.

- Miércoles 15 de octubre a las 20 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago. Marruecos vs. Francia - Miércoles 15 de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La selección argentina Sub 20 regresó a las semifinales del Mundial Sub 20 tras 18 años RODRIGO ARANGUA - AFP

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia de la Copa del Mundo Sub 20 es mucho más reciente que la de mayores, cuya primera edición fue en 1930. El certamen ecuménico juvenil, por su parte, tuvo su estreno en Túnez 1977 y la última edición fue la de Argentina 2023, tras la inactividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid 19. Hubo 23 Mundiales hasta el momento y el máximo ganador es la selección argentina con seis estrellas, una más que Brasil.