La selección argentina Sub 23 afronta este viernes un nuevo compromiso correspondiente al Preolímpico Sudamericano 2024 que se está disputando en Venezuela. Con el pase asegurado a la siguiente instancia, se enfrenta al Uruguay de Marcelo Bielsa, que no logró hacer pie a tiempo en el torneo y ya no tiene chances de clasificarse a París 2024. El encuentro comienza a las 20 (hora argentina) y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports, aunque también seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste, poco a poco, se acerca al nivel de juego esperable -y necesario- por la calidad de los futbolistas que integran el plantel. Luego de varios partidos en los que el DT Javier Mascherano no le encontró la vuelta al once titular, los propios protagonistas mostraron su mejor versión y golearon 5 a 0 a Chile para asegurarse un lugar en el cuadrangular final con una fecha de anticipación.

La selección argentina Sub 23 viene de golear a Chile 5 a 0 en el Preolímpico sudamericano Matias Delacroix - AP

Ante La Roja rindieron la gran mayoría de los titulares, pero también lo hicieron los suplentes. Aaron Quirós reemplazó a Valentín Barco en el complemento y convirtió el 4 a 0 parcial tras un doblete de Thiago Almada y un tanto de Santiago Castro. Además, Luciano Gondou sigue cumpliendo con su cuota goleadora: cerró la cuenta y se consolidó como el futbolista con mejor promedio de gol en lo que va del certamen, ya que acumula un gol cada 16 minutos (fue suplente pero ingresó y convirtió en todos los partidos).

En Uruguay las buenas actuaciones también se hicieron presentes, pero los resultados no acompañaron. Luciano Rodríguez, campeón del mundo Sub 20 y uno de los apuntados por River Plate en el vigente mercado de pases, es el máximo goleador del torneo con cuatro anotaciones en tres partidos (le hizo un hat-trick a Paraguay y un gol a Perú). Bielsa, campeón olímpico en Atenas 2004 con la selección argentina, pidió expresamente dirigir este torneo, pero no consiguió el objetivo de llegar a la máxima cita, ahora con la Celeste.

Luciano Rodríguez, autor del gol que le dio la Copa del Mundo Sub 20 a Uruguay en 2023 ALEJANDRO PAGNI - AFP

Argentina vs. Uruguay: todo lo que hay que saber

Fecha 5 de la zona B del Preolímpico Sudamericano 2024.

Día: Viernes 2 de febrero.

Hora: 20 (horario argentino).

Estadio: Polideportivo Misael Delgado, Valencia, Venezuela.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

Argentina vs. Uruguay: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 20 en Valencia, Venezuela, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports Y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva de TyC Sports directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Flow - TyC Sports.

Telecentro Play - TyC Sports.

DGO - TyC Sports o DSports.

Posibles formaciones

Argentina : Leandro Brey; Joaquín García, Gonzalo Luján, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Equi Fernández, Juan Nardoni; Pablo Solari, Luciano Gondou y Thiago Almada.

: Leandro Brey; Joaquín García, Gonzalo Luján, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Equi Fernández, Juan Nardoni; Pablo Solari, Luciano Gondou y Thiago Almada. Uruguay: Randall Rodríguez; Rodrigo Chagas, Nicolás Marichal, Sebastián Boselli, Valentín Rodríguez; Santiago Homenchenko, Renzo Sánchez, Matías Abaldo, Tiago Palacios, Juan Cruz de los Santos; Luciano Rodríguez.