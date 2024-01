escuchar

La Argentina dispuso de la mayor pausa de descanso que permite el apretado calendario del Preolímpico que se disputa en Venezuela. Seis días para reponer energías, desde el indispensable triunfo del último miércoles ante Perú hasta el partido de este martes, frente a Chile, a las 20, en el que una victoria le asegurará de manera anticipada el pasaje al cuadrangular final, del que surgirán los dos clasificados para los Juegos de París 2024.

De conseguir los tres puntos frente a Chile, el seleccionado argentino dejará sin chances al Uruguay de Marcelo Bielsa, rival de la última jornada, el viernes 2 de febrero. La rueda final, cuya sede la Conmebol movió a Caracas por el mal estado del campo del estadio de Barquisimeto, propondrá tres encuentros cada 72 horas, entre el lunes 5 y el domingo 11 de febrero. Volverá la intensa fajina.

El tiempo libre de los últimos días también dejó más margen para el esparcimiento del plantel. En las redes sociales se viralizó una partida de truco en la que el terceto integrado por los jugadores Luciano Gondou, Federico Redondo y Marco Di Césare (todos de Argentinos) le ganó al cuerpo técnico del seleccionado, con Javier Mascherano entre los perdedores.

El trío de Argentinos le ganó al truco al cuerpo técnico

Federico Redondo Instagram @fede.redondo

La mordacidad de los usuarios en la red social no se hizo esperar. Algunos ironizaron que era la venganza de Gondou contra Mascherano por no darle la titularidad y hacerlo jugar solo 20 minutos (incluidos los adicionados) en dos partidos, en los cuales marcó el agónico gol del empate frente a Paraguay y el 2-0 ante Perú. Otros hicieron humor con que el desquite del entrenador sería manteniéndolo como suplente.

Bromas al margen, uno de los temas de debate alrededor del seleccionado es si Gondou no hizo méritos suficientes para estar desde el arranque, vista su influencia y efectividad en un equipo al que no le sobra gol. Su suplencia en el debut se justificó en parte a que no se encontraba en su plenitud física, un impedimento que ya dejó atrás.

El gol de Gondou en el empate con Paraguay

Por los trabajos en las últimas prácticas, en las que Mascherano no plantó un equipo, se presume que frente a Chile solo habrá un cambio, obligado: el zaguero Gonzalo Luján reemplazará a Di Césare, que sufrió una lesión muscular. De ser así, la dupla de ataque volverá a ser Pablo Solari y Santiago Castro. Ninguno de los es un delantero de las características de Gondou. Ambos parten desde posiciones más abiertas, con Castro más inclinado a transitar el carril central.

Castro se mostró participativo, es un jugador potente y con buen remate. En este torneo le tocó vivir una circunstancia sobre su carrera profesional que, seguramente, le quitó el foco sobre su desempeño en la cancha. Se terminó de concretar su transferencia de Vélez a Bologna por 12 millones de euros. Castro dejó la concentración argentina el último jueves para viajar a Buenos Aires, donde pasó por la revisión médica para luego volver a Venezuela. Mascherano agradeció la intermediación del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y de la buena voluntad de ambos clubes para que Castro no se incorpore de manera inmediata al conjunto italiano y pueda seguir en el Preolímpico. Por un caso similar, el entrenador argentino perdió unos días antes de comenzar el torneo al defensor Julián Malatini, vendido por Defensa y Justicia a Werder Bremen, donde ya debutó con un gol.

El 2-0 ante Perú

Gondou, con 9 tantos, fue uno de los goleadores de la última Copa de la Liga, junto con Lucas Passerini, a pesar de que Argentinos no se clasificó para la etapa decisiva. Delantero con olfato y de buena técnica, a los 22 años mantiene una progresión que más pronto que tarde lo tendrá como noticia de una transferencia al exterior. En el tanto que le convirtió a Perú participó desde su gestión con un toque en el círculo central. En el primer partido, cuando la Argentina perdía ante Paraguay, ingresó a los 39 minutos del segundo tiempo por Ezequiel Fernández y apareció por el segundo palo para conectar un centro de Castro; frente a Perú entró en el mismo minuto, en reemplazo de Castro.

Mascherano no desconoce las virtudes de Gondou: “Tiene una jerarquía enorme y estamos muy contentos con él”. Y también justificó su elección por Castro: “Quizá nos daba más profundidad para este partido (Perú). No es solo una cuestión de nivel individual, sino de nuestras necesidades de acuerdo al rival que enfrentamos. El que es suplente no significa que tenga un nivel inferior al titular, sino que armamos la formación que creemos más conveniente para cada encuentro”.

Gondou, entre Echeverri y Castro, tras marcar el empate contra Paraguay Ariana Cubillos - AP

Gondou por ahora no se muestra impaciente por no tener más minutos: “Cuando uno entra trata de ayudar al equipo. Hoy (ante Perú) por suerte pude convertir. Trato de brindarme al máximo desde el lugar que me toque, y hoy por suerte pude aportar para el equipo. Físicamente me siento bien, estoy bien”.

De los tres goles de la Argentina en el certamen, los dos de jugada fueron de Gondou. El otro, del capitán Thiago Almada, de penal. El rendimiento general del conjunto de Mascherano mejoró en los segundos tiempos, a partir de los cambios. Gondou y Claudio Echeverri potenciaron el ataque contra Paraguay; frente a Perú se ganó en manejo y llegada con Redondo, Nardoni y Baltasar Rodríguez. Nadie en el Preolímpico tiene mejor promedio de gol que Gondou: uno cada 10 minutos. Es la bala que Mascherano prefiere guardar en la recámara.

Probables formaciones

Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Gonzalo Luján, Nicolas Valentini y Valentín Barco; Ezequiel Fernández, Juan Sforza y Cristian Medina; Thiago Almada; Santiago Castro y Pablo Solari. DT: Javier Mascherano.

Chile: Vicente Reyes; Matías Vásquez, Joaquín Gutiérrez, Vicente Pizarro y Jonathan Villagra; César Pérez, Valentín Vidal y Renato Cordero; Alexander Aravena, Lucas Cepeda y Damián Pizarro. DT: Nicolás Córdova.

Hora: 20

20 TV: TyC Sports y DirecTV.

TyC Sports y DirecTV. Estadio: Estadio Misael Delgado, de Valencia

