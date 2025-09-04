Argentina vs. Venezuela, en vivo: el partido de las eliminatorias sudamericanas minuto a minuto
El encuentro se juega desde las 20.30 y televisan Telefé y TyC Sports
El plan de Scaloni ante la Vinotinto
En cuanto a la formación argentina ante Venezuela, todavía no están claras dos posiciones. El primer interrogante surge en el puesto de lateral izquierdo, si juega Marcos Acuña o, en su defecto, el delantero Nicolás González, adquirido recientemente por Atlético de Madrid. Además, en el medio surge la duda entre Franco Mastantuono o Nicolás Paz, dos jugadores que desempeñan roles distintos. Ésta sería la alineación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Los hinchas ya pueblan el Monumental
Hay movimiento en el barrio de Núñez: el estadio Monumental ya está abierto y los hinchas empiezan a ocupar todos los sectores, la mayoría ataviados con las camisetas celestes y blancas. La entrada popular para los simpatizantes costó 90.000 pesos, en tanto que la más cara fue la San Martín Y Belgrano Media, que alcanzó los 480.000 pesoes.
La tranquilidad de la clasificación
El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que viene de empatar 1 a 1 con Colombia por los goles de Thiago Almada y Luis Díaz, ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Como no está presente la obligación de sumar puntos, el encuentro adquiere una preponderancia suprema por otro motivo más que especial para los argentinos: sería el último partido oficial de Lionel Messi en el país.
Argentina recibe a Venezuela
Este jueves, desde las 20.30, la selección argentina y Venezuela se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports,como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. El minuto a minuto está disponible encanchallena.com.
