Argentina vs. Venezuela, en vivo: el partido de las eliminatorias sudamericanas minuto a minuto

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que viene de empatar 1 a 1 con Colombia por los goles de Thiago Almada y Luis Díaz, ya se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones. Como no está presente la obligación de sumar puntos, el encuentro adquiere una preponderancia suprema por otro motivo más que especial para los argentinos: sería el último partido oficial de Lionel Messi en el país.