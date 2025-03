Argentinos Juniors, un “equipo Diez”, capaz de construir paredes y tirar tacos en medio del barro: gambeta, toques y gol

Argentinos Junior es ese protagonista que ni la lluvia le frena la intención de juego y logra construir paredes y tirar tacos incluso bajo un diluvio. El barro y la gran cantidad de agua caída por momentos podía hacer imposible jugar, pero no para el Bicho de la Paternal, que logró precisión en velocidad incluso en condiciones adversas. Este líder de la Zona A (lugar compartido con Estudiantes y Tigre) es un 'equipo Diez', digno de su entrenador Nicolás. Entusiasta y con una entrega admirable pero no sólo para recuperar una pelota corriendo 30 metros para atrás, sino también para generar triangulaciones y variantes ofensivas que despiertan el aplauso de los hinchas en el estadio y también de los neutrales que lo observan por televisión. ¡Román Vega es suplente! Todo un síntoma de lo bien que están los demás.

El triunfo por 2-0 ante Instituto quedó corto en función de la superioridad mostrada por el local, aunque también el conjunto cordobés tuvo chances para convertir y ahí fue cuando apareció el Ruso Rodríguez, otra de sus columnas vertebrales, para mantener su arco en cero. Y la gente en la cancha terminó cantando: “Porque los jugadores me van a demostrar, que quieren salir campeón, que salen a ganar...” Y es cierto. Porque el Bicho utiliza la buena técnica individual y también los recursos de amagos y resoluciones para potenciarse entre todos, para sacar los mejor de cada individualidad.

Todo Argentinos se sube a Tomás Molina, autor del 2-0 ante Instituto Fotobaires

El entrenador, además de jugar casi siempre con los mismos titulares, recién empezó a hacer cambios a quince minutos del final, cuando ingresaron Ismaeil Sosa por Molina y Román Vega por Oroz; luego fueron los turnos de Juan Cardozo por Lescano, Santiago Rodriguez por Herrera, y Luciano Gómez por Alan Rodriguez (este último para que lo aplauda todo el estadio).

Argentinos es el golazo de Alan Rodríguez para destrabar el cero en La Paternal, con zurda y amagos previos, para generarse el espacio moviéndose de derecha al centro, y poder patear con la pierna inhábil y poner la pelota en el ángulo superior derecho del muy buen arquero Manuel Roffo.

Los golazos de Argentinos

Y también es la presión asfixiante en todos los sectores de la cancha para forzar el 2-0. En esta oportunidad, un pase atrás de un defensor a su arquero se frenó en el charco y posibilitó la atenta reacción de Tomás Molina para (con Roffo achicándole rápido) gambetearlo dos veces para terminar anotando otro golazo. Argentinos demostró tiempo dentro del área rival ante la defensa adversaria y los charcos que, lógicamente, se pudieron armar por la intensa lluvia. Fue un lujo ver semejante precisión bajo esas condiciones adversas. Y sus defensores nunca dejaron de marcar, otra de las claves.

“Fue una victoria importante para el equipo. Y para mí también, haber hecho el gol de zurda lo disfruté porque en la práctica hago goles de zurda y mis compañeros me fogoneaban porque tenía que patear en los partidos. Y bueno, les tengo que dar la razón. Veníamos de ser superiores todo el partido anterior (con Independiente Rivadavia), pero en la semana corregimos las cosas que debíamos mejorar, teníamos que estar tranquilos y no volvernos locos porque la pelota no había entrado. Nico Diez nos dijo que estaba orgulloso de nosotros, que sigamos igual, con la humildad de siempre”, dijo Alan Rodríguez de 25 años, la figura del partido, todavía con la adrenalina a full en el campo de juego, con TNT Sports. Y agregó: “Tenemos que seguir igual porque lo más difícil es sostenerse en el fútbol argentinos, encontrar regularidad. Pero vamos a buscar eso porque tenemos un muy buen grupo”.

¡QUÉ PARTIDO JUGÓ ALAN RODRÍGUEZ! El autor del primer gol tuvo la chance de anotar un doblete ante Instituto... Tiró un caño ante Requena pero no tuvo una buena definición. pic.twitter.com/KqAGFdEFHd — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2025

Fueron dos tantos y pudieron ser varios más. En la fecha anterior, Argentinos había sentido un freno en su ímpetu habitual porque había tenido una posesión del 76% y rematado 26 veces al arco de Independiente Rivadavia de Mendoza pero no había podido desbloquear el 0-0. Este domingo fue diferente. No modificó el libreto, ajustó alguna piezas y recuperó la contundencia para retomar la senda de un equipo candidato. Esta vez, ante Instuto, tuvo una posesión del 64% y fabricó 19 remates; también generó más de 100 ataques y pudo haber goleado. Le falta eso, delanteros más pendientes del gol que del buen juego.

Es que Argentinos debe tener la línea de volantes más aceitada del Torneo Apertura desde la construcción del juego. Con Federico Fattori como el 5 táctico, y luego Nicolás Oróz, Alan Lescano y Alan Rodríguez en un sistema 4-3-3 que se adapta a diferentes módulos. José Herrera alterna entre ser extremo izquierdo y retroceder para dar una mano en defensa.

José Herrera, delantero de Argentinos, persigue a Alex Luna Fotobaires

No todo son los “firuletes” que levantan a la gente del asiento en la cancha; también hubo una gran atajada del Ruso Rodríguez mano a mano y de arremetida ante Nicolás Cordero con el partido 2-0 o una recuperación de Oroz (enganche surgido de Racing) para perseguir 30 metros a un rival y recuperar una pelota con maestría y, encima, manteniendo la posesión. Lo más difícil en el fútbol es jugar simple y Argentinos también aprueba con creces ese rubro.

Argentinos sigue creciendo como equipo. Tiene una idea definida de juego, se entienden entre los jugadores porque no se anulan con acciones individuales muy difíciles de resolver sino que se potencian pasándose la pelota entre ellos y definiendo roles que fomentan las sociedades. Argentinos es un equipo serio que juega tan bien que, por momentos, hasta se divierte bajo la lluvia y en el barro, mientras el público que no es futbolero pudo estar encerrado en su casa viendo una película.

Christian Leblebidjian Por