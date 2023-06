Así es la nueva identidad de marca de la liga española, que apunta a ampliar sus audiencias en todo el mundo

escuchar

“Cuanto más difícil, mejor”, reza el perfil de LinkedIn de Ángel González, responsable de marketing de LaLiga de España, que a partir de ahora será LALIGA, todo en mayúsculas. Porque desde este lunes la principal competición de ese país cambió su marca con el objetivo de seguir siendo “el mayor ecosistema de fútbol de toda la industria”. En un Zoom para varios medios latinoamericanos del que participó LA NACION, el ejecutivo adelantó algunos de los cambios que se vienen, y que incluyen al Clásico entre Real Madrid y Barcelona.

Sobre el sponsor tecnológico, González respondió: “No lo vemos como un riesgo, sino una oportunidad para contar determinadas historias. Apostamos a generar experiencias para la generación de mi padre gracias a la tecnología: poder recuperar gracias al videojuego momentos de la llamada “Quinta del Buitre”, por ejemplo”. La “Quinta del Buitre es una camada de futbolistas que llevó a Real Madrid a lo más alto de Europa y de España, entre ellos estaban Emilio “Buitre” Butragueño, Manolo Sanchís, Miguel Pardeza, Miguel “Michel” González y Rafael Martín Vázquez.

¿Qué más puede aportar un sponsor tecnológico, más cercano a las nuevas generaciones que juegan en sus consolas que a los hinchas históricos que escuchan la radio? “Vamos a ver cómo el universo del videojuego ayuda en la construcción de LALIGA. El riesgo era pasarnos de techies, es decir, ser demasiado tecnológicos. Hay un ejemplo que lo explica muy bien (y que ya nos lo planteamos): cuando jugamos al videojuego usamos un radar para saber adónde están nuestros futbolistas. Ese radar se pierde cuando el corte de cámara pasa al primer plano. Perdemos información. Y es una información que puede ayudar tanto a los jóvenes como a la generación de mi padre”, interpreta González. Así, no habría que descartar la introducción de “radares” en las transmisiones futuras de los partidos de LALIGA.

Sobre el clásico entre Real Madrid y Barcelona (el partido más importante y convocante de la temporada), el ejecutivo de la competencia española anticipa: ““Habrá una nueva identidad del clásico que tendrá muchas novedades. Es una marca registrada de laliga. Es una identidad propia. Algo Especial. Ya veníamos tratándolo como tal y continuaremos haciéndolo”.

González también se refirió a un tema que puso en jaque a LALIGA en los últimos días: los ataques racistas que sufrió Vinicius Junior, futbolista de Real Madrid. “Ya hemos dicho y hemos contado muchas veces lo frustrante que ha sido para nosotros lo que pasó. Venimos trabajando durante muchos años. Hemos sido los primeros en ser actores claves, como para que la percepción sea ahora que no hemos hecho lo suficiente. Pedimos tener competencias para poder sancionar: vamos a querer actuar. No es algo nuevo. Venimos trabajando hace muchos años. Y la nueva marca no es algo que nos hayamos inventado de cero. Tenemos que reivindicar el orgullo. Nunca es suficiente. Mientras haya un solo caso, vamos a seguir luchando”, anticipó el ejecutivo de LALIGA.

Vinicius Junior, jugador de Real Madrid que recibió insultos racistas en la cancha de Valencia Alberto Saiz - AP

González también hizo un repaso de lo que fue este año de trabajo en el que reconfiguró la marca del principal torneo español, que además es el segundo más global del mundo, sólo detrás de la Premier League inglesa. “Necesitábamos un traje que se adecuara más a nuestra realidad”, contó el director de marketing. Y agregó: “La realidad es el ecosistema del fútbol, que ya estaba y yo no creé. Ya teníamos la decisión hace dos años de que esta nueva marca tenía que ser la herramienta que contara lo que hacíamos. En marzo de 2022 ya empezamos a acelerar las conversaciones con EA Sports para ver cómo nos podíamos asociar mutuamente. Nos contaron que iban a construir a una nueva marca. Y en junio de 2022 convinimos en hacer toda esta parte de estrategia y rebranding. Hubo que acelerar para entregar los materiales para las pelotas y las camisetas de la nueva temporada. La campaña publicitaria la empezamos a filmar en diciembre del año pasado y filmamos a fines de marzo y principios de abril. Ha sido un amo muy intenso y duro”, completó.

¿Y qué hay de la competencia de la Kings League, el torneo ideado y comercializado por Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos? ¿Afecta o no a LALIGA, mucho más tradicional? “Vemos como algo muy positivo a la Kings League. Que cada vez haya más gente que muestre fútbol. Lo vemos como algo muy complementario. Pero nosotros sabemos dónde estamos. Hacemos crecer al fútbol en general. Y representamos al fútbol profesional”.

En este sentido, hacer crecer a LALIGA es uno de los objetivos principales de sus directivos. Para ello necesitan superar en penetración de mercado a la Premier League, que en los últimos años ha conseguido mejores índices y contratos de derechos de TV mucho más lucrativos. González, el jefe de marca de la competición española, no tiene dudas. “LALIGA tiene un poder y una capilaridad muy grande. Acercarla a los fans ha sido siempre muy importante para todos. Somos muy creyentes de que el fútbol está en la calle. Queremos acercar el fútbol a la calle. Arte urbano: no quiero contar LaLiga desde lo que somos aquí. Quiero que se cuente LALIGA como la sienten y cómo la interpretan en los diferentes países”.

El 3 de julio será el día D para la nueva-vieja Liga de España. Mostrará su nueva identidad de marca al mundo y se preparará para lo que viene a partir de la próxima temporada.

LA NACION

Temas Liga de España