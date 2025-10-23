Así está el cuadro de semifinales de la Copa Argentina 2025

Esta semana se desarrollan las semifinales de la Copa Argentina 2025 con los cuatro clubes que superaron las cuatro instancias previas y sueñan con quedarse con el título y, también, el cupo a la Copa Libertadores 2026: Independiente Rivadavia de Mendoza, River Plate, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

La instancia se abre este jueves con el Pirata vs. el Bicho en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El ganador esperará en la definición por el Millonario o la Lepra, que chocarán este viernes en el escenario Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ambos encuentros se transmitirán en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante. Los ganadores avanzarán al encuentro decisivo, que todavía no tiene fecha ni sede.

Cronograma de las semifinales de la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. River Plate - Viernes 24 de octubre a las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

- Viernes 24 de octubre a las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Belgrano de Córdoba vs. Argentinos Juniors - Jueves 23 de octubre a las 21.10 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Independiente Rivadavia sueña con dar el golpe ante River en las semifinales de la Copa Argentina Marcelo Aguilar - LA NACION

Así fueron los cuartos de final

River se impuso a Racing 1 a 0 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario con un tanto de Maximiliano Salas. Su rival en semifinales, Independiente Rivadavia, venció a Tigre 3 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa con goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio. Jabes Saralegui marcó para el Matador.

En la parte baja del cuadro quedaron emparejados Belgrano y Argentinos Juniors. Los cordobeses eliminaron a Newell’s 3 a 1 en el Estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis con un doblete de Franco Jara y otro tanto de Lisandro López. Carlos González Espínola había adelantado en el marcador a la Lepra rosarina. El equipo de Nicolás Diez, por su parte, le ganó a Lanús 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda con una anotación de Tomás Molina.

Tabla de campeones de la Copa Argentina