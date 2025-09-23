Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Estudiantes y Flamengo se enfrentan este jueves en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El ganador de la serie avanzará a semifinales y se cruzará con Racing o Vélez. El partido está programado para las 21.30 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+, en su plan Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Pincha es uno de los máximos ganadores de la historia del certamen con un total de cuatro consagraciones: 1968, 1969, 1970 y 2009. El Mengão, por su parte, es uno de los equipos sudamericanos con mejor rendimiento en los últimos años: fue campeón en 2019 y 2022 y subcampeón en 2021. Para esta edición invirtió más de 40 millones de euros, por lo que su objetivo máximo es quedarse nuevamente con el trofeo.

En el partido de ida, disputado la semana pasada en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Pedro y Guillermo Varela (Léo Pereira en contra descontó para el visitante). El encuentro quedó marcado por un error arbitral del colombiano Andrés Rojas, quien decidió expulsar a Gonzalo Plata, de Flamengo, por doble amarilla. Sin embargo, la segunda infracción no existió y, tras la queja del equipo brasileño, la Conmebol emitió un comunicado en el que confirmó la anulación de la tarjeta roja.

Estudiantes vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

Vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día : Jueves 25 de septiembre.

: Jueves 25 de septiembre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : UNO Jorge Luis Hirschi.

: UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Estudiantes vs. Flamengo: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.17 contra los 3.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.