Títulos Sub 20 de la selección argentina: una por una, todas las coronaciones

El seleccionado albiceleste es el máximo ganador de la historia de la Copa del Mundo para menores de 20 años; este domingo buscará un nuevo trofeo
- 4 minutos de lectura'
El Mundial Sub 20 es un torneo que a la selección argentina le dio muchas alegrías. E irá por una nueva, porque se metió otra vez en la final y buscará levantar el trofeo el domingo 19 de octubre en Santiago de Chile, frente a Marruecos. El equipo dirigido por Diego Placente, que busca convertirse en el primero en ganar dicho certamen juvenil como jugador y DT, se metió en la definición tras vencer a Colombia y se verá las caras con el verdugo de Francia.
La historia de la Copa del Mundo para menores de 20 años es mucho más reciente que la de mayores, cuya primera edición fue en 1930. La cita ecuménica juvenil, por su parte, tuvo su estreno en Túnez 1977 y la última edición fue la de Argentina 2023, tras la inactividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid-19. Hubo 23 Mundiales hasta el momento y el máximo ganador es el seleccionado albiceleste con seis estrellas, una más que Brasil.
La Argentina dijo presente 17 veces -18 sumando este 2025- y, además de la enorme cantidad de trofeos que acumula en sus vitrinas, fue subcampeón en México 1983; semifinalista en Emiratos Árabes Unidos 2003; quedó afuera en cuartos de final en Arabia Saudita 1989 y Colombia 2011; y en octavos en Nigeria 1999 y Polonia 2019. En contrapartida, no atravesó la etapa de grupos cuatro veces.
Los títulos de la selección argentina
La primera vez que la selección nacional dio la vuelta olímpica fue en Japón 1979 con Diego Armando Maradona en el plantel. Luego tuvo que esperar 16 años y siete torneos para volver a quedarse con el título, que finalmente llegó en Qatar 1995. Esa fue la primera consagración en la era de José Pekerman, que se extendió en Malasia 1997 con figuras de la talla de Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Pablo Aimar y Juan Román Riquelme.
La primera vez que la Copa del Mundo se realizó en la Argentina, en 2001, el combinado nacional, nuevamente conducido por Pekerman, se llevó el campeonato con grandes actuaciones de Javier Saviola, Andrés D’Alessandro, Maximiliano Rodríguez, Leonardo Ponzio, Alejandro ‘Chori’ Domínguez y Nicolás Burdisso, entre otros. Luego llegó la gesta de Lionel Messi en Países Bajos 2005, acompañado de Sergio Agüero. El ‘Kun’ fue, en Canadá 2007, el gran responsable de la sexta coronación albiceleste y la última en la historia.
Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial
- Túnez 1977: No participó.
- Japón 1979: Campeón.
- Australia 1981: 9ª -fue tercera en el grupo D y no clasificó a cuartos de final-.
- México 1983: 2ª -perdió la final con Brasil 1 a 0-.
- Unión Soviética 1985: No participó.
- Chile 1987: No participó.
- Arabia Saudita 1989: 7ª -se ubicó segunda en el grupo D por detrás de Irak y perdió en cuartos de final con Brasil 1 a 0-.
- Portugal 1991: 14ª -quedó última en el grupo A y no avanzó a cuartos de final-.
- Australia 1993: No participó.
- Qatar 1995: Campeón.
- Malasia 1997: Campeón.
- Nigeria 1999: 16ª -fue tercera en el grupo B y cayó 4 a 1 con México en octavos de final-.
- Argentina 2001: Campeón.
- Emiratos Árabes Unidos 2003: 4ª -accedió a las semifinales y perdió con Brasil 1 a 0-.
- Países Bajos 2005: Campeón.
- Canadá 2007: Campeón.
- Egipto 2009: No participó.
- Colombia 2011: 8ª -cedió ante Portugal en cuartos de final por penales 5 a 4, tras igualar 0 a 0-.
- Turquía 2013: No participó.
- Nueva Zelanda 2015: 20ª -fue tercera en el grupo B y no superó la primera etapa-.
- Corea del Sur 2017: 17ª -se ubicó tercera en el grupo A y no avanzó a octavos de final.
- Polonia 2019: 12ª -fue eliminada por Mali en octavos de final por penales 5 a 4, tras empatar sin goles-.
- Indonesia 2021: edición cancelada por la pandemia de Covid-19.
- Argentina 2023: 9ª -perdió 2 a 0 con Nigeria en octavos de final-.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial Sub 20
- 1
A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso internacional
- 2
La Candela: el predio icónico donde Boca cobijó sus sueños, la omnipresencia de Maradona y cómo luce hoy, renovado
- 3
Mundial 2026: Benín quedó fuera, Sudáfrica regresa a la Copa del Mundo y Nigeria jugará el repechaje
- 4
El increíble caso de San Marino: para soñar con el Mundial 2026 necesita… ¡perder por goleada!