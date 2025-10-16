Títulos Sub 20 de la selección argentina: una por una, todas las coronaciones

El Mundial Sub 20 es un torneo que a la selección argentina le dio muchas alegrías. E irá por una nueva, porque se metió otra vez en la final y buscará levantar el trofeo el domingo 19 de octubre en Santiago de Chile, frente a Marruecos. El equipo dirigido por Diego Placente, que busca convertirse en el primero en ganar dicho certamen juvenil como jugador y DT, se metió en la definición tras vencer a Colombia y se verá las caras con el verdugo de Francia.

La historia de la Copa del Mundo para menores de 20 años es mucho más reciente que la de mayores, cuya primera edición fue en 1930. La cita ecuménica juvenil, por su parte, tuvo su estreno en Túnez 1977 y la última edición fue la de Argentina 2023, tras la inactividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid-19. Hubo 23 Mundiales hasta el momento y el máximo ganador es el seleccionado albiceleste con seis estrellas, una más que Brasil.

Sergio Agüero fue la gran figura de la selección argentina la última vez que se consagró campeón del Mundial Sub 20, en Canadá 2007 FIFA

La Argentina dijo presente 17 veces -18 sumando este 2025- y, además de la enorme cantidad de trofeos que acumula en sus vitrinas, fue subcampeón en México 1983; semifinalista en Emiratos Árabes Unidos 2003; quedó afuera en cuartos de final en Arabia Saudita 1989 y Colombia 2011; y en octavos en Nigeria 1999 y Polonia 2019. En contrapartida, no atravesó la etapa de grupos cuatro veces.

Los títulos de la selección argentina

La primera vez que la selección nacional dio la vuelta olímpica fue en Japón 1979 con Diego Armando Maradona en el plantel. Luego tuvo que esperar 16 años y siete torneos para volver a quedarse con el título, que finalmente llegó en Qatar 1995. Esa fue la primera consagración en la era de José Pekerman, que se extendió en Malasia 1997 con figuras de la talla de Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Pablo Aimar y Juan Román Riquelme.

La primera vez que la Copa del Mundo se realizó en la Argentina, en 2001, el combinado nacional, nuevamente conducido por Pekerman, se llevó el campeonato con grandes actuaciones de Javier Saviola, Andrés D’Alessandro, Maximiliano Rodríguez, Leonardo Ponzio, Alejandro ‘Chori’ Domínguez y Nicolás Burdisso, entre otros. Luego llegó la gesta de Lionel Messi en Países Bajos 2005, acompañado de Sergio Agüero. El ‘Kun’ fue, en Canadá 2007, el gran responsable de la sexta coronación albiceleste y la última en la historia.

José Pekerman, un histórico de las selecciones argentinas juveniles; creó una identidad de juego inolvidable Gentileza El Gráfico

Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial