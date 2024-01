escuchar

Este fin de semana, como de costumbre, hay actividad en las mejores ligas del mundo. Y la Premier League no es la excepción. Se disputan cinco partidos -uno de ellos, el empate 1 a 1 entre Burnley y Luton Town, se jugó el viernes-, aunque todos los flashes los atraerán los duelos entre Newcastle vs. Manchester City, programado para este sábado a las 14.30, y Manchester United vs. Tottenham, de este domingo a las 13.30. El minuto a minuto de todos los encuentros actualizados con estadísticas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Además, habrá otros dos enfrentamientos, también disponibles a través del sitio: Chelsea vs. Fulham (sábado a las 9.30) y Everton vs. Aston Villa (domingo a las 11). La fecha culminará el fin de semana próximo, entre el sábado 20 y el lunes 22 de enero, con cinco partidos: el sábado jugarán Arsenal vs. Crystal Palace a las 9.30 y Brentford vs. Nottingham Forest a las 14.30; el domingo se enfrentarán Sheffield United vs. West Ham a las 11 y Bournemouth vs. Liverpool a las 13.30; mientras que Brighton vs. Wolverhampton cerrarán la fecha 21 el lunes a las 16.45.

Enzo Fernández aún no mostró su mejor versión en Chelsea, aunque maneja la mitad de la cancha PETER POWELL - AFP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo seguir los partidos de la Premier League

La totalidad de los encuentros se puede ver en vivo por intermedio de la plataforma de streaming Star+, aunque los más importantes también cuentan con transmisión televisiva en alguna de las señales de ESPN (generalmente la principal). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real a través de canchallena.com. Están disponibles todos los compromisos de la liga que para muchos es la más importante del mundo, como también competencias de renombre como LaLiga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania o la Ligue 1 de Francia, entre muchas otras.

Star+.

ESPN / ESPN 2.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Así se juega la fecha 21 de la Premier League

Viernes 12 de enero

Burnley 1 - 1 Luton Town

Sábado 13 de enero

9.30: Chelsea vs. Fulham

14.30: Newcastle vs. Manchester City

Domingo 14 de enero

11: Everton vs. Aston Villa

13.30: Manchester United vs. Tottenham

Sábado 20 de enero

9.30: Arsenal vs. Crystal Palace

14.30: Brentford vs. Nottingham Forest

Domingo 21 de enero

11: Sheffield United vs. West Ham

13.30: Bournemouth vs. Liverpool

Lunes 22 de enero

16.45: Brighton vs. Wolverhampton

Tabla de posiciones de la Premier League

