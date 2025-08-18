Estudiantes vs. Cerro Porteño, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Estudiantes de La Plata, tras la victoria 1 a 0 en el partido ida como visitante, recibirá el próximo miércoles 20 de agosto a Cerro Porteño de Paraguay en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro está programado a las 19 en el estadio Uno y se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela Sáez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.68 contra 6.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a la próxima etapa al elenco argentino, cotiza a 3.79.

El Pincha sonrió en el primer juego con el tanto de penal de Santiago Ascacíbar y afrontará la vuelta con esa mínima ventaja con el anhelo de superar una llave en la que es favorito. En la primera etapa comandó la zona A, una de las más parejas, con 12 unidades gracias a cuatro alegrías y dos caídas. Sumó la misma cantidad que Botafogo, el campeón defensor de la Libertadores, pero quedó por encima suyo por diferencia goles (+6 contra +3).

A nivel doméstico el conjunto de Eduardo Domínguez tiene un andar irregular en la temporada. Después de tres victorias seguidas en el Clausura, perdió ante Banfield 3 a 2 y quedó en el segundo puesto del grupo A por detrás de Barracas Central, líder con 10 puntos.

El elenco guaraní atravesó la primera fase como uno de los peores segundos porque sumó apenas siete puntos en el grupo G que lideró Palmeiras con 18. Consiguió dos victorias, una parda y tres caídas. El plantel lo conforman los argentinos Alexis Martín Arias, Matías Pérez, Abel Luciatti, Guillermo Benítez, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda, Federico Carrizo, Juan Iturbe, Jonatan Torres y Sergio Araujo; y domina el Clausura de Paraguay con 20 unidades gracias a seis triunfos -el último lo consiguió el sábado pasado ante Guaraní por 4 a 3- y dos pardas.

El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y se medirá vs. el vencedor de Flamengo vs. Internacional, ambos de Brasil. En la ida el Mengao sonrió 1 a 0 de local y la llave se definirá en Porto Alegre.