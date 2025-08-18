Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Independiente y Universidad de Chile, tras la victoria 1 a 0 de los trasandinos la semana pasada en Santiago, se volverán a enfrentar el próximo miércoles 20 de agosto en la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 con el objetivo en común de clasificarse entre los ocho mejores. El cotejo está programado a las 21.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el uruguayo Gustavo Tejera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.67 contra 5.75 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.80.

El Rojo está inmerso en una crisis que se profundizará si no se clasifica a cuartos de final de la Sudamericana porque se quedará sin el máximo anhelo de la temporada 2025. Su mal inicio de segundo semestre sumó el sábado pasado un nuevo revés en el Torneo Clausura 2025 -perdió ante Vélez 2 a 1-, donde marcha último en la zona B con apenas dos unidades cosechadas en dos empates.

Tras ser eliminado en cuartos de final del Apertura, recientemente se despidió de la Copa Argentina 2025 a manos de Belgrano de Córdoba y no gana desde el 29 de junio. Acumula siete cotejos sin triunfos y entre ellos está la caída frente al combinado trasandino que lo obliga a imponerse por al menos un tanto para estirar la serie a los penales y seguir con vida en un certamen que, en la primera etapa, dominó el grupo A con 12 puntos gracias a cuatro alegrías y dos caídas.

Julio Vaccari no le encuentra la vuelta a su Independiente, tras un primer semestre prometedor Esteban Felix - AP

Universidad de Chile accedió a la ronda de 16 clubes de la Copa Sudamericana tras eliminar en la reclasificación a Guaraní de Paraguay por un global de 6 a 2 con una goleada 5 a 0 en la ida y una derrota 2 a 1 en la vuelta. Dirigido por el argentino Gustavo Álvarez, decantó en este campeonato tras ser tercero en el grupo A de la Copa Libertadores por detrás de Estudiantes de La Plata y Botafogo.

En el certamen chileno, el elenco que conforman los futbolistas albicelestes Franco Calderón, Felipe Salomoni, Leandro Fernández, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, es escolta de Coquimbo con 38 unidades contra 47 que tiene el líder, que se le alejó aun mas el fin de semana pasado porque cayó ante Audax Italiano 3 a 1.

El ganador de la llave avanzará a los cuartos de final y se medirá contra quien se imponga de la llave entre Alianza Lima de Perú y Universidad Católica de Ecuador. En la ida fue victoria de los incaicos 2 a 0.