Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2025, tras el triunfo de Racing

Se disputaron este miércoles dos partidos correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2025 y en uno de ellos Racing Club derrotó a San Martín de San Juan 3 a 1 y se metió entre los 16 mejores equipos del certamen. El duelo se disputó en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis y lo arbitró Fernando Echenique.

Horacio Tijanovich abrió la cuenta para el Santo mientras que Adrián Martínez revirtió el resultado para la Academia con un doblete. Sobre el final Adrián Balboa selló la victoria y, poco después, ‘Maravilla’ fue expulsado.

Posteriormente, Independiente Rivadavia superó a Platense 3 a 1 por penales y también se metió entre los 16 mejores. En el tiempo reglamentario empataron 2 a 2 con tantos de Sebastián Villa y Kevin Retamar para el conjunto de Alfredo Berti y de Leonel Picco y Guido Mainero para el de Cristian ‘Kily’ González.

Con las clasificaciones de la Academia y la Lepra mendocina, son 12 los clubes que tienen su lugar asegurado en los octavos de final y restan cuatro plazas para esta instancia que se definirán en los juegos que están pendientes: San Lorenzo vs. Quilmes; Instituto de Córdoba vs. Huracán; San Martín de Tucumán vs. River Plate; y Boca Juniors vs. Atlético Tucumán.

Cronograma y resultados de los 16avos de final

San Lorenzo vs. Quilmes - Sábado 5 de julio a las 16.45 en el estadio de Lanús.

Tigre 2-0 Banfield.

Platense (1) 2-2 (3) Independiente Rivadavia.

Central Córdoba de Rosario 1 (5)-(4) 1 Gimnasia de La Plata.

Racing 3-1 San Martín de San Juan.

Deportivo Riestra (4) 2-2 (3) Armenio.

Rosario Central (1) 0-0 (3) Unión de Santa Fe.

San Martín de Tucumán vs. River.

Boca Juniors vs. Atlético Tucumán.

Defensa y Justicia 0-2 Newell’s.

Belgrano de Córdoba 3-2 Defensores de Belgrano.

Gimnasia de Mendoza 1-2 Independiente.

Estudiantes de La Plata (2) 1-1 (4) Aldosivi.

Excursionistas 0-3 Argentinos Juniors.

Lanús 2-0 Vélez Sarsfield.

Instituto de Córdoba vs. Huracán - Jueves 3 de julio a las 19.45 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Octavos de final

San Lorenzo o Quilmes vs. Tigre.

Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba de Rosario.

Racing vs. Deportivo Riestra.

Unión de Santa Fe vs. River Plate o San Martín de Tucumán.

Boca o Atlético Tucumán vs. Newell’s.

Belgrano de Córdoba vs. Independiente.

Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors.

Lanús vs. Instituto de Córdoba o Huracán.

