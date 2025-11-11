Convocatoria de la selección argentina para el partido vs. Angola

Con 22 futbolistas en el plantel, la selección argentina se prepara en Alicante, España, bajo las órdenes del DT Lionel Scaloni para el último amistoso del año que disputará ante Angola este viernes 14 de noviembre a las 13 (hora argentina) en el estadio 11 de Novembro de Luanda.

La lista de convocados tuvo cambios con respecto a la primera que anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De los 24 nombres iniciales, hay 20 y se incorporaron otros dos. La base del plantel tiene a Lionel Messi, Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Lautaro Martínez y Thiago Almada, quien vuelve tras ausentarse en la ventana anterior por una lesión.

Lionel Messi y Lautaro Martínez, la dupla ofensiva que se perfila para ser titular vs. Angola Marta Lavandier� - AP�

Las sorpresas son Joaquín Panichelli, el delantero que brilla en Racing de Estrasburgo y es el goleador de la Ligue 1; y Gianluca Prestianni, figura en el Mundial Sub 20. Además, regresaron Máximo Perrone y Valentín Barco mientras que continúan José Manuel López y Marcos Senesi.

Las bajas fueron Enzo Fernández por un edema óseo en su rodilla derecha y la de los futbolistas de Atlético Madrid Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone quienes no cumplieron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar al país africano. Ante esa situación, el DT convocó a Kevin Mac Allister, el lateral derecho que es hermano de Alexis; y Emiliano Buendía, de gran presente en Aston Villa.

Emiliano Buendía fue convocado a la selección argentina tras la baja de cuatro futbolistas Instagram @em10buendia

Varios jugadores que son una fija en todas las convocatorias no fueron llamados por diversos motivos. El arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez se decidió que no sea parte de la gira para que descanse y, sobre todo, darle la posibilidad a Rulli y Benítez de sumar minutos. Además, Leonardo Balerdi acarrea una lesión al igual que Exequiel Palacios mientras que los jugadores que están en la Argentina fueron desafectados porque el Torneo Clausura no se detiene y está en instancias decisivas: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña de River más Leandro Paredes de Boca.

Lista de convocados a la selección argentina vs. Angola

Arqueros

Gerónimo Rulli.

Walter Benítez.

Defensores

Juan Foyth.

Cristian Romero.

Nicolás Otamendi.

Marcos Senesi.

Nicolás Tagliafico.

Valentín Barco.

Kevin Mac Allister.

Mediocampistas

Alexis Mac Allister.

Máximo Perrone.

Rodrigo De Paul.

Enzo Fernández.

Thiago Almada.

Giovani Lo Celso.

Nicolás Paz.

Delanteros

Lionel Messi.

Gianluca Prestianni.

Nicolás González.

Lautaro Martínez.

José Manuel López.

Joaquín Panichelli.