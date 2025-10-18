En qué canal pasan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 2025 hoy

Este domingo, la selección argentina y Marruecos protagonizan la final del Mundial Sub 20 2025. El encuentro, que comienza a las 20 (horario argentino) y cuenta con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, se disputa en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile, con televisación de Telefé y DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el equipo dirigido por Diego Placente eliminó a Colombia por 1 a 0 con un tanto de Mateo Silvetti, quien convirtió en cada uno de los partidos de eliminación directa de la la Copa del Mundo. Persigue su séptimo trofeo de esta categoría, en la que se mantiene como el máximo ganador seis coronaciones, la última de ellas en Canadá 2007, con Sergio ‘Kun’ Agüero como goleador y figura.

La selección argentina Sub 20 dejó en el camino a Colombia para meterse en la final del Mundial

El seleccionado marroquí, por su parte, dejó en el camino a Francia por penales tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios por los goles de Lisandru Olmeta en contra -M- y Lucas Michel -F-. Disputará la final por primera vez en la historia, ya que su mejor actuación hasta el momento fue en Países Bajos 2005, edición en la que la Argentina fue campeona, cuando finalizó en el cuarto lugar.

Argentina vs. Marruecos: cómo ver online

La final se disputa este domingo en Santiago de Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma MiTelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar el primer canal a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa); mientras que únicamente quienes tengan DirecTV podrán acceder a la otra señal. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final del Mundial Sub 20 programada para este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Marruecos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.