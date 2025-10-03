Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, en la previa de la fecha 11

Desde este viernes 3 de octubre y hasta el lunes 6, se disputa la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Los 30 equipos suman puntos para la Tabla Anual que define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026.

Platense es el único club que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025. También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura y la Copa Argentina. Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual, que actualmente (en la antesala de la jornada 11) son Rosario Central (50 puntos), River (49) y Argentinos Juniors (47).

Los seis que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2026: Boca Juniors (47, peor diferencia de gol que el Bicho de La Paternal), Deportivo Riestra (46), San Lorenzo (43), Tigre y Barracas Central (42); y Huracán (40).

Platense ganó el Torneo Apertura y se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está 15°, lejos de los puestos de privilegio.

Lo mismo ocurrirá si Racing se consagra en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya está en semifinales- y, a nivel doméstico, queda entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Lanús conquista la Sudamericana 2025 -también está entre los cuatro mejores- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Racing está en semifinales de la Libertadores 2025, pero por ahora a fuera de la del próximo año por Tabla Anual

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River Plate (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).

Tabla Anual 3: San Lorenzo (a definir).

Tabla Anual 4: Tigre (a definir).

Tabla Anual 5: Barracas Central (a definir).

Tabla Anual 6: Huracán (a definir).

Boca necesita volver a la Copa Libertadores, en la que no estuvo en los últimos dos años

Así se juega la fecha 11

Viernes 3 de octubre

19: Tigre vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

21.15: Unión vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

21.15: Argentinos Juniors vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Sábado 4 de octubre

14.30: Sarmiento vs. Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

16.45: San Martín (SJ) vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-

19: Atlético Tucumán vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

19: Huracán vs. Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

21.15: Lanús vs. San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 5 de octubre

14.30: Godoy Cruz vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

16.30: Estudiantes vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

16.45: Talleres vs. Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-

19.00: Boca vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

21.15: Rosario Central vs. River (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 6 de octubre