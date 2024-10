Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 18

Escuchar

La Liga Profesional 2024 cerró este domingo la fecha 18 y Vélez Sarsfield sigue siendo el único líder más allá de que empató con River Plate 1 a 1 en el estadio Monumental. El Fortín llegó a las 37 unidades y se sacó de encima a un rival peligroso en su anhelo de ser campeón porque el Millonario quedó octavo con 26 puntos, muy lejos teniendo en cuenta que restan nueve jornadas -27 unidades-. El que sí aprovechó su parda fue Huracán, que superó 1 a 1 a Unión en Santa Fe y es el único escolta con 34.

Dos clubes de Córdoba que son protagonistas como Talleres e Instituto perdieron como visitante y se alejaron aun más de los dirigidos por Gustavo Quinteros. La T fue doblegada por Argentinos Juniors 3 a 0 y está tercera con 31 mientras que la Gloria perdió ante Estudiantes de La Plata 3 a 2 y quedó cuarta con 28 junto a Racing, verdugo de Defensa y Justicia 4 a 3 en un partidazo. El Tatengue suma 27 al igual que Deportivo Riestra que es la gran sorpresa del campeonato porque, además de River, tiene a Boca Juniors por debajo suyo. El xeneize, en el debut de Fernando Gago como entrenador, perdió 3 a 0 con Tigre en Victoria y descendió al 16° puesto con 24 puntos.

El que volvió a ganar y sube es Independiente. El Rojo sonrió 2 a 0 sobre Lanús y llegó al undécimo puesto con 25 unidades, misma cantidad que Belgrano. San Lorenzo volvió a sonreír 1 a 0 sobre Barracas Central y subió al 21° lugar con 21 tantos.

Tabla de posiciones de Liga Profesional

Así se juega la fecha 19

La próxima jornada de la Liga Profesional tendrá lugar entre el viernes 25 y el lunes 28 de octubre. Sobresalen los duelos Defensa y Justicia vs. River; Independiente vs. Godoy Cruz; Vélez vs. Belgrano; Independiente Rivadavia vs. San Lorenzo; Banfield vs. Racing; Boca vs. Deportivo Riestra; Talleres vs. Tigre y Huracán vs. Central Córdoba.

Viernes 25 de octubre

15: Barracas Central vs. Estudiantes -en Deportivo Riestra- (ESPN Premium).

21: Defensa y Justicia vs. River (TNT Sports).

Sábado 26 de octubre

17.15: Newell’s vs. Sarmiento (TNT Sports).

17.15: Instituto vs. Rosario Central (ESPN Premium).

19.30: Independiente vs. Godoy Cruz (ESPN Premium).

21.00: Vélez vs. Belgrano (TNT Sports).

21.45: Independiente Rivadavia vs. San Lorenzo (ESPN Premium).

Domingo 27 de octubre

15: Platense vs. Argentinos (TNT Sports).

17.15: Banfield vs. Racing (TNT Sports).

19: Boca vs. Deportivo Riestra (ESPN Premium).

21.15: Talleres vs. Tigre (ESPN Premium).

21.15: Atlético Tucumán vs. Lanús (TNT Sports).

Lunes 28 de octubre

19: Gimnasia vs. Unión (TNT Sports).

21: Huracán vs. Central Córdoba (ESPN Premium).

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

LA NACION