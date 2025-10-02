Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 20 Chile 2025, tras la fecha 2

Se disputó este miércoles la segunda fecha del grupo D del Mundial Sub 20 Chile 2025 en la que la selección argentina logró una nueva victoria, quedó en lo más alto de la tabla de posiciones con seis puntos seguida de Italia, Cuba y Australia y se clasificó a los octavos de final.

El combinado nacional goleó a los oceánicos 4 a 1 con tantos de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino y tiene puntaje perfecto porque en el debut doblegó a los cubanos 3 a 1. Previamente, también en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, los italianos igualaron con los centroamericanos 2 a 2 y son escoltas con cuatro unidades.

Resultados, fixture y tabla de posiciones del grupo D del Mundial Sub 20

Fecha 1

Italia 1-0 Australia.

Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

Italia 2-2 Cuba.

Argentina 4-1 Australia.

Fecha 3

Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Australia vs. Cuba - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Nacional.

En la última jornada, el próximo sábado, la Argentina enfrentará a Italia y Australia a Cuba, en simultáneo a las 20 (hora argentina) porque se define el grupo. Con el empate, la albiceleste se asegurará el primer puesto de cara a la próxima etapa. La Azzurra está a un paso de la siguiente instancia mientras que australianos y cubanos se jugarán mano a mano la posibilidad de seguir compitiendo por el título.

En la primera etapa de la Copa del Mundo, los 24 equipos fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada una. Se enfrentan todos contra todos a una ronda en cada grupo (36 partidos) y los dos líderes de cada uno más los cuatro mejores terceros avanzan a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

Todos los partidos del Mundial, incluidos los de la etapa inicial y los cruces, se repartirán en cuatro estadios: el Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago; el Elías Figueroa Brander de Valparaíso; el escenario El Teniente de Rancagua; y el Fiscal de Talca.

El combinado nacional es el máximo campeón del Mundial Sub 20 con seis títulos Andre Penner - AP

Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial