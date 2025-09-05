Eliminatorias sudamericanas 2026: posiciones y cómo siguen

Este jueves se disputó la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que se terminaron de definir los seis clasificados directos a la Copa del Mundo: la Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay. Aún resta saber qué selección jugará el repechaje, con Venezuela y Bolivia como los únicos dos con chances. La última jornada se llevará a cabo el próximo martes y el minuto a minuto de cada uno de los cinco partidos se podrá seguir en canchallena.com.

En la penúltima fecha, el seleccionado albiceleste, al que ya ningún rival puede arrebatarle la cima de la tabla de posiciones, derrotó a Venezuela por 3 a 0 en el último partido oficial de Lionel Messi en el país. Además, otras tres selecciones ganaron por el mismo resultado: Uruguay a Perú, Colombia a Bolivia y Brasil a Chile. En el encuentro restante, Paraguay y Ecuador empataron 0 a 0.

La próxima semana habrá dos partidos de suma importancia: Venezuela vs. Colombia y Bolivia vs. Brasil. Si la Vinotinto gana, se clasificará al playoff sin importar lo que ocurra en el otro encuentro. Si empata o pierde, la Verde se quedará con ese boleto únicamente si derrota a la Verdeamarela. ¿El aliciente para el conjunto boliviano? Juega como local en la altura de La Paz, donde acumula cuatro victorias en lo que va de las Eliminatorias.

Venezuela se ilusiona: tiene todas "las de ganar" en la última fecha y sueña con jugar el repechaje Instagram:@selevinotinto - (Instagram:@selevinotinto)

Resultados de la fecha 17

Argentina 3-0 Venezuela.

Paraguay 0-0 Ecuador.

Colombia 3-0 Bolivia.

Uruguay 3-0 Perú.

Brasil 3-0 Chile.

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminaron entre el primer y el sexto puesto se clasificaron de manera directa al Mundial mientras que la que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Cronograma de la fecha 18 de Eliminatorias

Martes 9 de septiembre

20: Ecuador vs. Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.

20.30: Venezuela vs. Colombia - Estadio Monumental de Maturín - DSports.

20.30: Perú vs. Paraguay - Estadio Nacional del Perú - DSports 2.

20.30: Bolivia vs. Brasil - Estadio Municipal de El Alto - TV a confirmar.

20.30: Chile vs. Uruguay - Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos - TV a confirmar.