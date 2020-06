Alejandro "Papu" Gómez, capitán y referente futbolístico de Atalanta, que este domingo recibe a Sassuolo en la reanudación de la Serie A Fuente: AP

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2020 • 18:49

En plena euforia y felicidad porque Atalanta vivía el mejor año futbolístico de su historia, la ciudad atraviesa los días más tristes que jamás habría imaginado, a causa de la pandemia. Un contraste brutal, más allá de que no son dos categorías equivalentes: un juego que daba alegrías pasajeras y un virus que pone en riesgo a miles de vidas. El equipo revelación de la temporada europea por su estilo ofensivo y desinhibido tiene enclave en una ciudad, Bérgamo, azotada por la muerte.

¿Puede el fútbol, este Atalanta festivo con la pelota en los pies, que enfervorizaba a sus tifosi y agrada a los neutrales, atenuar la desolación que recorrió a esa porción de Lombardía, la región más castigada de Italia? "Sabemos que ya nada será igual que antes, pero todos tendremos que encontrar la fuerza para aprender a comenzar de nuevo. Yo, como todo el equipo, siento la responsabilidad de llevar dos horas de ocio a las casas, para sonreír, para posibilitar que los fanáticos disfruten y se regocijen", expresó Antonio Percassi, que acaba de cumplir una década como presidente de Atalanta.

Más de cuatro meses después de su último partido como local, en el Gewiss Stadium (2-1 a Roma), Atalanta recibirá este domingo a Sassuolo por la 27ª fecha de la Serie A, que se reanudó este sábado con dos encuentros: Torino 1 vs. Parma 1 y Verona 2 vs. Cagliari 1; el gol de este último equipo fue de Giovanni Simeone.

Gian Piero Gasperini, el director técnico que estuvo infectado de coronavirus, conversa con "Papu" Gómez Fuente: Reuters

"Fueron meses muy difíciles. Hay un cierto alivio ahora. Hemos vuelto a una relativa normalidad", expresó el alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, que le puso cifras al drama: "En Bérgamo tuvimos 670 muertes, y en Lombardía hubo 6000 más que lo habitual en este período del año. Es proporcional a los 45.000 decesos de Nueva York".

El diario La Repubblica se pregunta: "¿Cuánto deseo por ver a Atalanta hay en Bérgamo, después de más de 100 días de campos vacíos y cementerios llenos?". La publicación consultó a Nando Pagnoncelli, director de la investigadora de mercados Ipsos e hincha que iba a la tribuna desde que llevaba pantalones cortos: "Vuelve el campeonato y está bien, pero no siento entusiasmo. Será sólo un antídoto contra la tristeza. Estoy de acuerdo con Gasperini [Gian Piero, el director técnico del equipo] cuando dice que quiere volver a ver sonreír a la gente, pero me temo que será una sonrisa triste y melancólica, no una risa amplia y liberadora. Estos sentimientos no son comparables ni con los de cuando descendimos a la Serie C. Todavía tengo que procesar el duelo", sostuvo Pagnoncelli.

Atalanta está cuarto en el calcio y, con 70 goles, es el máximo anotador. Suma 20 tantos más que el puntero, Juventus, que este lunes visitará a Bologna. También supera en efectividad al líder de la Premier League, Liverpool (66), y al de la Liga de España, Barcelona (69). "Cuando pienso en eso, me parece un absurdo. Esta satisfacción deportiva coincide con un inmenso dolor en la ciudad", manifestó Gasperini.

Como debutante en la Champions League, está clasificado para los cuartos de final, etapa en la que espera rival para jugar en Lisboa, sede de las series que se definirán a un único partido como consecuencia de la reprogramación a la que se vio obligada la UEFA por los efectos del coronavirus. En los octavos de final eliminó a Valencia; la ida (4-1) se realizó el 19 de febrero, en el estadio San Siro, ya que el Gewiss Stadium estaba de reformas. En ese momento, tanto en Italia como en el resto de Europa había una subestimación de la expansión de la Covid-19. Tiempo después, los infectólogos definieron ese encuentro, con una asistencia de 44.236 espectadores, como "bomba biológica". Varios futbolistas de Valencia dieron positivo en los días siguientes y contagiaron a quienes no habían viajado, como el argentino Ezequiel Garay.

El desquite, en Mestalla, fue a puertas cerradas, luego de que se evaluara su postergación, como ocurrió con otros cotejos de los octavos de final. Gasperini, en declaraciones a La Gazzetta dello Sport a fines de mayo, dijo que testeos posteriores revelaron que en el partido en España él ya estaba infectado de coronavirus: "Estaba fatal, con mala cara. Era el 10 de marzo, y las dos noches siguientes apenas dormí".

Alejandro "Papu" Gómez, en su sexta temporada en Atalanta, es el capitán, un referente futbolístico y un vecino consustanciado con las vicisitudes que pasó la ciudad. Muchos recuerdan su enojo con los que iban por espacios públicos sin tapabocas. "Intentaremos alegrar a los hinchas, que tengan la oportunidad de pensar en otras cosas unas pocas horas a la semana. No podemos traer de vuelta a los numerosos muertos, pero está a nuestro alcance alegrar un poco al pueblo", sostuvo el argentino, que en el torneo suma seis goles en 24 encuentros.

El último partido oficial de Atalanta fue a puertas cerradas, el 10 de marzo, cuando consiguió en Valencia la clasificación para los cuartos de final de la Champions League Fuente: AP

El ex mediocampista de Arsenal comentó cómo fue su contacto con los hinchas: "Durante el confinamiento, en las pocas veces que salí de casa para hacer las compras, la gente que conocí en la calle me preguntaba cuándo volvería el campeonato. En Bérgamo hay un ambiente muy cálido, la gente ama a su equipo".

Gómez suele incursionar en las redes sociales y su perfil público se conecta fácilmente con los usuarios. Hace un tiempo tuvo mucha repercusión el "baile del Papu", con movimientos de piernas y cintura que eran muy imitados. Esta semana lanzó en su cuenta de Instagram una serie de cómics sobre su vida, titulada "Hola, soy el Papu". Se presentó de la siguiente manera: "Había una vez un niño que vivía en un país lejano, Argentina, y tenía un sueño: convertirse en futbolista. Ésta es mi historia. Espero que te guste. #ciaosonoilpapu".