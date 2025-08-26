Atención, Estudiantes: Flamengo goleó 8 a 0 por el Brasileirão y se deleitó con un gol al estilo de Ronaldinho

El club Flamengo ganó y pisó aún más fuerte en el Brasileirão. Por la fecha 20, vapuleó 8 a 0 a Vitória y tomó distancia de Palmeiras, que lo sigue cuatro puntos por debajo pero con un partido menos. A su vez, el conjunto carioca infló el pecho no solo por el resultado, sino también por notables actuaciones de sus jugadores: uno rompió un récord en la liga y otro marcó un golazo al estilo de un histórico exfutbolista.

Apenas al minuto y medio de partido, Samuel Lino abrió el marcador y anticipó que Flamengo iba a demostrar un juego avasallante. Tras una jugada colectiva a un toque, el futbolista de 25 años recibió la pelota adentro del área y definió al primer palo de un arquero débil, que solo la vio entrar.

Un minuto después apareció Pedro, una de las figuras de un Flamengo colmado de estrellas, quien fue el jugador clave del partido. Se metió en el área a pura gambeta y, cuando llegó el turno de definir, la picó sin nerviosismo por encima del arquero. Así, el Mengão se puso 2 a 0 desde el vestuario.

Pedro anotó tres goles ante Vitória y se llevó la pelota. Sin embargo, además de su nivel, capturó la ilusión de los hinchas por el recuerdo de una vieja figura del equipo: en el 7 a 0, a los 59 minutos, Pedro facturó usando como recurso la “elástica”, la clásica jugada que inventó Rivelino y que también supo dominar Ronaldinho.

El delantero acumula 10 goles y tres asistencias en 14 partidos disputados en el Brasileirão, aunque también es importante para su equipo en la Copa Libertadores, donde marcó un tanto en la última victoria ante Internacional de Porto Alegre, por los octavos de final.

En la goleada también convirtieron Samuel Lino (2), Giorgian De Arrascaeta, Luiz Araújo y Bruno Henrique Pinto, de penal. En los papeles, el resultado fue más que merecido: Flamengo pateó 20 veces, de las cuales 11 fueron al arco, mientras que Vitória solo remató dos veces. Además, la posesión fue de 73% para el local contra 27% para los visitantes.

Quien tuvo una noche gloriosa fue De Arrascaeta. El uruguayo, además de anotar un tanto en la goleada, dio las asistencias en los primeros dos goles, lo que lo convirtió en el máximo asistidor histórico del campeonato brasileño, con 78 en total.

Por su parte, el club argentino Estudiantes de La Plata debe mirar con atención el juego de Flamengo, ya que será su rival en los cuartos de final en la Copa Libertadores. El partido de ida está programado para el 18 de septiembre en Río de Janeiro, mientras que la vuelta se jugará una semana después, el 25, en el estadio UNO.

La calidad en el plantel de Flamengo no es casualidad: en el último mercado de pases, el conjunto carioca gastó 43.000.000 de euros en refuerzos, además de los fichajes de temporadas anteriores. Dentro de las prioridades del Mengão están repetir lo de 2019 y 2022 (cuando salió campeón de la Copa Libertadores) y volver a conquistar el Brasileirão, competencia en la que está primero.

En el último mercado de pases, Flamengo abrochó a Samuel Lino, proveniente de Atlético de Madrid, Emerson Royal (Milan) y el ex River Jorge Carrascal (Dínamo de Moscú). En tanto, el español Saúl Ñíguez, proveniente de Atlético de Madrid (aunque viene de un préstamo en Sevilla), llegó sin cargo, a pesar de que el club brasileño pagó altas comisiones para motivar su rescisión de contrato con el equipo dirigido por Diego Simeone.