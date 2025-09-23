Balón de Oro: Ousmane Dembélé agradeció a Messi al recordarlo en su discurso de consagración

Ousmane Dembélé fue distinguido con el Balón de Oro 2025 tras liderar al Paris Saint-Germain a la conquista de su primera Champions League. En la gala celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, el delantero se mostró emocionado y tuvo un recuerdo especial para Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el FC Barcelona.

“Cumplí uno de mis sueños cuando pude jugar en el Barça. Fue excepcional. Aprendí durante ese tiempo al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, expresó en su discurso de consagración, en el que hizo foco en quienes lo marcaron en su trayectoria.

Balón de Oro: el agradecimiento de Dembélé a Messi durante su discurso consagratorio

Dembélé coincidió con Messi entre 2017 y 2021 en el club catalán, etapa en la que ganó dos títulos de La Liga (2017-18 y 2018-19), dos Copas del Rey y una Supercopa de España. En ese período, las lesiones limitaron la continuidad del atacante francés, pero también le permitieron compartir entrenamientos y competiciones con la máxima figura histórica del Barça, a la que hoy reconoció como parte fundamental de su formación.

Un recuerdo imborrable de esa sociedad ocurrió el 14 de marzo de 2018, cuando Dembélé marcó su primer gol oficial con la camiseta blaugrana. Fue en el Camp Nou, en la victoria 3-0 sobre el Chelsea por los octavos de final de la Champions League. Ese tanto llegó tras una asistencia de Messi, que lo habilitó para que definiera con un derechazo. Aquella noche, además, Messi alcanzó los 100 goles en el torneo.

Qué más dijo el francés y un repaso por su trayectoria

Durante el resto de su alocución en París, el “Mosquito” agradeció también a su entrenador Luis Enrique —a quien definió como “un padre”— y a su familia, con un emotivo gesto al invitar a su madre al escenario. “Trabajé para el equipo, para ayudar a ganar la Champions. Ser recompensado con este trofeo es realmente excepcional”, resumió.

El presente de Dembélé en el Paris Saint-Germain marcó un giro radical en su carrera. Tras haber sido cuestionado por indisciplina a comienzos de 2024, se consolidó como número nueve bajo la conducción del DT español.

Luis Enrique, Vitinha y Ousmane Dembélé miran el trofeo de la Champions League tras ganarle a Inter de Milán por 5 A 0 Luca Bruno - AP

Terminó la temporada con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos oficiales, incluidos ocho tantos en UCL. Su influencia resultó decisiva en la final contra Inter, donde el PSG goleó 5-0 y levantó por primera vez la “Orejona”.

En 2024, el club francés completó un histórico triplete de títulos: Ligue 1, Copa de Francia y Champions League. Esa campaña le permitió a Dembélé transformarse en el sexto futbolista francés en obtener el Balón de Oro, después de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

Con información de AFP y Europa Press