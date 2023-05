Barcelona campeón: la primera Liga sin Lionel Messi, ¿antes de su regreso?

escuchar

Barcelona goleó 4 a 1 a Espanyol, en una nueva edición del derbi catalán, y se proclamó campeón de LaLiga por 27ma. vez en su historia. Justo en tiempos donde el regreso Lionel Messi es un tema central en todos los medios deportivos del mundo.

Apenas 11 minutos duró la resistencia local, que padeció dos goles de Robert Lewandowski (11 y 40), uno de Alejandro Baldé (20) y otro de Jules Koundé (53), y su permanencia en la primera división está cada vez más complicada, más allá del descuento de Javier Puado (73) y Joslu (90+2). Espanyol ocupa el penúltimo puesto, condenatorio a la segunda división, a tres unidades el último equipo que hasta el momento consigue la salvación (Valencia).

Fue una celebración con incidentes, en la que los flamantes campeones debieron retirarse rápido a la zona de vestuarios. Según informó el diario local Marca, la policía tuvo que pedir por megáfonos que los hinchas del Espanyol abandonaran el terreno de juego si no querían que hiciesen uso de la fuerza. Hubo algunos destrozos detrás de uno de los arcos.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Xavi Hernández le sacó una ventaja de 14 puntos al escolta Real Madrid, cuando restan por jugarse 12 unidades (cuatro fechas).

El presidente Joan Laporta hipotecó parte del futuro del club el verano pasado para fichar a Robert Lewandowski y Jules Koundé, entre otros, a pesar de una deuda de 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares).

La apuesta dio resultado con el primer título liguero del Barcelona en cuatro años, aunque fue eliminado en la fase de grupos de la Champions, por segunda temporada consecutiva, y cayó en la Europa League.

La Liga es nuestra.

El futuro también. pic.twitter.com/oRFBgwA19y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 14, 2023

Su recorrido en la segunda competición continental no duró mucho, al ser eliminado por el Manchester United en el play-off de acceso a octavos, mientras veía al Real Madrid llegar al menos a semifinales de la Champions (el miércoles jugará la vuelta contra el City en Mánchester, 1-1 en la ida).

El resultado completo de la apuesta, en la que Barcelona vendió el 25% de sus derechos de televisión para los próximos 25 años, puede ser todavía incierto, pero a corto plazo, el éxito era imperativo.

La Liga y la Supercopa de España suponen en ese sentido una pequeña mejoría respecto a de dónde venía el club azulgrana, pero todavía necesita dar su paso definitivo en Europa la próxima temporada.

Un regreso repleto de piedras

La tradición de los cuentos de hadas permite imaginar un final feliz. Un lugar en donde la camiseta blaugrana con el número 10 en su dorsal vuelva a ponérsela Lionel Messi. Un espacio temporal en el que el Camp Nou vuelva a rendirse a los pies de su máxima figura y el “Meeeeessi, Meeeeessi” se escuche otra vez. El The Last Dance, versión fútbol.

Es por eso que, como anticipó hace unos días LA NACIÓN, en los despachos del club catalán comenzaron a trabajar en la maniobra financiera que les permitiera inscribir a Messi en LaLiga.

Pero más allá de los anhelos, es una maniobra más que compleja. “No podemos pensar en el fichaje de Leo si antes no inscribimos los contratos de Araujo y Gavi”, explicaron fuentes de la dirección deportiva. El uruguayo y el andaluz firmaron sus respectivos contratos el año pasado. Sin embargo, al no cumplir el juego limpio financiero, el Barcelona no los pudo inscribir. Y si no le pone solución, ambos futbolistas quedarán libres el próximo 30 de junio. No es, ni de cerca, el único problema económico. El club trabaja en una reducción de gastos exhaustiva, un plan de viabilidad para presentar en LaLiga. “Les estamos pidiendo aclaraciones”, cuentan fuentes de la patronal.

Barcelona FC vs Girona FC hinchas con un cartel de Messi

“Tenemos 800 millones de euros de ingresos y 1.000 millones de gastos”, explican fuentes del Camp Nou. El Barcelona ha comenzado la reducción de gastos. Según las cuentas del área económica, el club presentó a LaLiga un escenario en el que ya ha presupuestado 120 millones menos de gastos en el curso 2023-2024.

La idea es recortar la nómina de empleados: 200 personas que representan cerca de 20 millones. Ya se anunció el cierre de Barça TV: otros 15 millones menos. Y aspiran a reducir la masa salarial del primer equipo. “Estamos cerca de los 480 millones, lo ideal sería cifrarla en 450, incluidas las amortizaciones”, completan. Mateu Alemany había contactado con algunos de los jugadores de Xavi para intentar negociar una rebaja salarial. “Nos piden algo similar a lo que hicimos en la pandemia del covid”, explican desde el vestuario. Pero todo ha quedado en suspenso desde que Alemany renunció el pasado martes; el secretario técnico, Jordi Cruyff, no tiene claro su futuro. Lo que sí tienen claro es que no puede entrar ningún futbolista si antes no hay salidas. “No es un tema de ventas, es un asunto de masa salarial”, recuerdan desde el área deportiva.

Al mismo tiempo, Barcelona está obligado a desprenderse de jugadores (Ansu Fati, Ferran Torres, Kessié y Raphinha son los principales candidatos) para después fichar. Y primero tiene que inscribir los contratos ya pactados. Es decir, los vínculos de Araujo, Gavi, Marcos Alonso, Sergi Roberto e Íñigo Martínez (ya apalabró su llegada al Barça). Messi está a la cola. “Además”, aclaran en LaLiga, “el contrato de Messi no puede ser inferior a los 25 millones, según los cálculos que realizamos nosotros respecto de lo que gana en el PSG”.

Messi emigraría de PSG a finales de esta temporada FRANCK FIFE - AFP

Messi, que sigue habitualmente la actualidad del Barcelona y mira los partidos del equipo de Xavi, está al tanto de la situación por la que transita el club: del caso Negreira, la posible sanción de la UEFA y el traslado a Montjuïc. Y está especialmente afectado por el cierre de Barça TV. En los despachos siguen a la suya: “Con Leo va a ser divertido el exilio a Montjuïc. Si vuelve Messi es populismo, puede ser. El mismo populismo que nos llevó a Xavi. Y nos sirvió. Ganamos la Liga”.

Descartado el PSG y con el Barça en crisis económica, el futuro de Messi es una moneda al aire. Tiene una opción tan poco tentadora en lo deportivo como golosa en lo económico: 400 millones (de euros) le ofrece el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Aunque un detalle en su piel evidencia que el vínculo con Barcelona será eterno: en marzo de este año, en su último paso por la Argentina, Messi se hizo dos tatuajes. Uno es el de la famosa carta 5 de copas, que había prometido luego de ganar la Copa América. El otro: el escudo de Barcelona...

Tenes razón , Messi lleva el escudo de AFA en su pierna y se tatuó el del FC Barcelona 🔥🙌🏽 pic.twitter.com/F500wzBTDt — Veronica Brunati (@verobrunati) May 4, 2023

El vestuario azulgrana recibiría al 10 con los brazos abiertos

“Aquí falta liderazgo. Falta un jugador que contagie. Lewandowski va a la suya, Jordi Alba está como está y Busquets no se sabe qué hará con su vida”, explica un jugador del primer equipo azulgrana. “Si vuelve Leo se genera algo distinto. Su presencia obliga a ganar”, remata uno de los veteranos de la plantilla del Barcelona.

Pero no solo es la vieja guardia la que quiere al 10. “A los jóvenes les encantaría que vuelva. Para chicos como Gavi, Pedri y Araujo es un sueño jugar con Leo”, subraya un empleado del Barça. Y el rosarino no solo cuenta con el apoyo del vestuario. El cuerpo técnico hace tiempo que persigue al argentino. Y hasta ya le visualiza en el campo junto a Pedri.

Ocurre, sin embargo, que no todos en el Barça son tan optimistas. Hay quien piensa en el Camp Nou que el regreso de Messi eclipsaría el crecimiento de nuevos liderazgos, además de resucitar viejos vicios.

Messi y la 10 de Barcelona; ¿volverá a usarla? Manu Fernandez - AP

Un encuentro inesperadamente simpático

Hace unos días, Lionel Messi ganó por segunda vez el premio Laureus. En esa gala, el rosarino se cruzó con el polaco Lewandowski. Lo llamativo fue que el diálogo fue muy amistoso, después del cruce a cara de perro que habían tenido durante el tercer partido de la etapa de grupos del Mundial Qatar 2022, ese en el que el crack rosarino sacó a pasear al polaco con una serie de amagos en el mediocampo, antes del pitazo final.

Al final del partido, los jugadores se encontraron, intercambiaron algunas palabras tapándose la boca para que no se les pueda leer los labios y se abrazaron, aunque con caras de que lejos estaban de demostrar afinidad. De hecho, Leo no sonrió en ningún momento y su rival apenas esbozó una mueca.

“¿Todo está bien en Barcelona?”, fue la pregunta que le hizo Messi a Lewandowski, que evidencia también el video compartido en redes sociales. “Si, bien”, respondió el polaco. “Él y su esposa están enamorados de la ciudad”, acotó Antonela Rocuzzo en nombre de Lewandowski y sobre la misma Barcelona.

El reencuentro entre Messi y Lewandowski tras su cruce en el Mundial de Qatar

“¿Vivís en Castelldefels?”, indagó la Pulga luego, en referencia al municipio donde Messi tiene una lujosa casa de tres pisos con terraza. “Sí”, contestó Lewandoski, lo que dio a entender que si el ex-Barcelona decide volver al club donde dio sus primeros pasos, los dos podrían llegar a ser vecinos.

A pesar de las idas y vueltas entre ambos, Lewandowski hizo a un lado el conflicto existente y abogó por la vuelta del diez al club blaugrana: “Para mí, Messi siempre será parte del Barcelona. Si vuelve, no sólo para los fans sino también para los jugadores, sería algo impresionante. Su lugar está aquí, en Barcelona. No sé qué sucederá, no soy la persona a quien preguntarle, pero necesitamos esa clase de jugadores”.

LA NACION