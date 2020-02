Gerard Piqué y Lionel Messi: el zaguero habló de la únión grupal Crédito: FC Barcelona

La derrota de Barcelona ante Athletic y la eliminación de la Copa del Rey reavivó la polémica que por estos días mantuvo separadas las opiniones dentro del club culé. La llegada de Quique Setién había intentado traer un aire renovado al vestuario del Barca pero los resultados del técnico en el primer equipo no contribuyeron a brindarle paz al equipo de Lionel Messi.

Esta semana se difundió una entrevista en la que el director deportivo del club catalán Éric Abidal criticaba a los jugadores por "no trabajar". Messi le respondió en una historia de Instagram que no era justo el reclamo a pesar de que él no suele hacer públicas este tipo de opiniones. Fue Josep María Bartomeu, el presidente de la institución, quien calmó las aguas y llegó a una tregua con ambos para no avivar las llamas del conflicto.

Sin embargo, los números en la nueva era Setién vuelven a contradecir a Abidal: en los seis partidos que dirigió el técnico obtuvo cuatro victorias y dos derrotas, incluida la eliminación en la Copa del Rey. Cabe recordar que Ernesto Valverde había sido despedido con Barcelona líder, posibilidad de triplete y solamente dos derrotas en los últimos 21 partidos.

"Todo ha ido bien, salvo el resultado y la eliminación", dijo Quique Setién tras el partido: "Estoy bastante satisfecho, creo que hemos dado un paso adelante sobre las cosas que tenemos que ir mejorando. Mucha gente se quedará sólo con el resultado, pero yo me quedo con muchas otras cosas. Este es el camino", agregó.

Por su parte, Jordi Alba se mostró un tanto molesto por la exposición del equipo en el San Mamés: "Los que estamos dando la cara somos los jugadores y el cuerpo técnico. Ya nos tiran bastante mierda desde fuera, para que nos la que tengamos que echar nosotros desde dentro". Además, se refirió a la polémica de la semana: "Abidal no es una persona de fuera. Ha sido jugador y sabe lo que hay en un vestuario. Lo que debemos hacer es ayudarnos entre todos", destacó.

Los que estamos dando la cara somos los jugadores y el cuerpo técnico. Ya nos tiran bastante mierda desde fuera, para que nos la que tengamos que echar nosotros desde dentro Jordi Alba

Sobre el partido, Alba expresó que tuvieron "ocasiones muy claras, pero con una llegada suya en la segunda parte ha venido el gol de ellos. Estoy muy orgulloso del equipo. Este es el camino. Hemos hecho un partido defensivamente muy bueno y en ataque hemos tenido ocasiones. Muy contento por el juego, pero lástima el resultado", remarcó para aclarar que el conjunto culé sigue unido.

Gerard Piqué se retiró lesionado pero no quiso dejar pasar la oportunidad de destacar que para ellos "es duro porque caemos eliminados pero la sensación es que hemos dado un paso adelante. Si juegas como hoy la mayoría de veces sales ganando, todo y perder hay que sacar cosas positivas. Nos hemos sacado un peso de encima al ver que podemos jugar bien de nuevo", dijo y mencionó que tuvo que abandonar el campo de juego por un dolor en los aductores pero reconoció que "no es nada".

También se refirió al cruce de palabras entre Messi y Abidal: "Es mejor no tirarse cosas en la cara" y destacó la unidad y la confianza para sacar la temporada hacia delante, ya que todavía tendrán que disputar los partidos de La Liga y la Champions: "Hay la confianza y el talento suficiente para poder ganar las dos competiciones que nos quedan".

En esa misma línea, Bartomeu se mostró optimista: "La ambición y la actitud que he visto en el campo me anima de cara a la Liga y a la Champions League, así pueden llegar éxitos. Repito que hemos tenido ocasiones claras, como las de Griezmann y Messi, y el dominio ha sido nuestro. Ahora nos centramos en la Liga y en la Champions, pero quiero recalcar la ambición, la actitud y el trabajo hecho. Merecíamos pasar".

Por último, Sergio Busquets buscó resaltar la unidad: "Para nosotros es fatídico por todo lo que ha pasado. Así es el fútbol. Habíamos hecho un buen partido, estando juntos, sabiendo sufrir, manejando el partido pese a la presión de ellos y teniendo ocasiones muy claras", dijo Busquets.

Barcelona cerrará la vigésimo tercera fecha de La Liga este domingo, desde las 17, cuando se mida ante Betis, también de visitante. El equipo se ubica segundo en la tabla de posiciones con 46 puntos, a tres del líder Real Madrid, que también quedó eliminado hoy de la Copa ante Real Sociedad.