Barcelona: Lamine Yamal, de 15 años, se convirtió en el futbolista más joven de la historia del club

escuchar

Barcelona se encuentra cada vez más cerca de volver a levantar el trofeo de la liga española, después de cuatro años. Goza de una ventaja de 11 puntos por sobre Real Madrid con seis partidos por jugar, y este sábado dio otro paso que lo acerca al objetivo con un 4-0 a Real Betis, gracias a los goles de Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Raphinha y el argentino Guido Rodríguez en contra. Y las circunstancias del partido permitieron al DT Xavi Hernández tomar una decisión que dejaría una marca histórica: a 8 minutos del final propició el debut de Lamine Yamal, un delantero de 15 años que se convirtió en el futbolista más joven de la historia del club.

El récord que rompió Yamal, nacido en la ciudad catalana de Mataró, de padre marroquí y madre ecuatoguineana, no es menor. A pesar de que en el pasado Lionel Messi, Bojan Krkic y Ansu Fati estuvieron muy cerca de romperlo, durante 82 años lo conservó el español Vicenç Martínez, que con 16 años y 280 días hizo su estreno como blaugrana en 1941. El adolescente contemporáneo lo superó por casi 12 meses, con 15 años y 290 días.

No se quedó en lo estadístico el chico: a los 40 minutos aprovechó una pelota suelta para atacar al área y remató al arco –Rui Silva contuvo el tiro–, y dos minutos más tarde hizo un pase muy preciso al área a Ousmane Dembelé, que el francés no conectó bien para conseguir el quinto gol.

¿Y SI LA METÍA EL PIBE? Lamine Yamal hizo su debut con 15 años en el Barcelona y casi convierte el quinto en la paliza ante Betis. pic.twitter.com/7pgf4tmW4h — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 29, 2023

Jugadas como ésas le valieron importantes elogios del propio Xavi, que valoró su personalidad: “Le he dicho que intentara cosas, y lo ha hecho. Con 15 años, imagínate... Es un talento y un jugador especial. Ha podido marcar y ha asistido, tiene desparpajo. Cuando lo ves en el entrenamiento te das cuenta de que es un jugador que puede ser muy grande”, comentó el entrenador, que había convocado la semana anterior a Yamal para el choque con Atlético de Madrid.

Sus loas fueron aun más enérgicas en la conferencia de prensa, en la que se animó a comparar al chico con Messi y Fati, los últimos en usar la camiseta número 10 de Barça. “Es un jugador parecido, porque tiene ese talento innato en los tres cuartos de campo que es tan difícil de encontrar. Es un futbolista, y una persona, que no parece tener 15 años. Es más maduro, y por eso lo he visto preparado. Lo veo entrenarse y puede ser diferencial, y se ha mostrado. Ha jugado 10 minutos pero ha jugado bien; es lo que le hemos pedido. Es un futbolista que puede marcar una etapa en el club”, opinó el ex mediocampista. Cabe destacar que el récord del campeonato, y de las cinco principales ligas europeas (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia) sigue siendo del argentino Luka Romero, hoy en Lazio, que hizo su presentación en Mallorca a los 15 años y 219 días, en 2020.

Halagos de Xavi a Lamine Yamal

Yamal ya jugó en la selección española sub 17, es la gran promesa culé y concluirá su vínculo en 2024, pero Xavi aclaró que esa última situación no afecta sus decisiones: “Nos centramos en el presente. Él se ha entrenado muy bien y me ha gustado lo que ha hecho. Independientemente de su edad y de su situación contractual, creo que nos puede ayudar. Tiene condiciones futbolísticas muy buenas”, expresó el DT. En la entidad catalana hace meses comenzaron a hablar para un blindaje. No quieren dejarlo escapar, más allá de que el chico no exteriorice intenciones de irse.

Compacto de Barcelona 4 vs. Betis 0

Su representante es Jorge Mendes, que condujo los intereses del portugués Cristiano Ronaldo hasta el último Mundial, y las conversaciones están avanzadas. Yamal lleva meses entrenándose en el primer equipo, más allá de sus seis partidos jugados en la Youth League –la Champions League juvenil– en esta temporada, y desde que inició ese vínculo lo notan más centrado y responsable, luego de problemas de indisciplina por los que el zurdo fue sancionado y apartado algunas semanas allí y en la selección sub 17. Junto a otros jugadores, supuestamente llamó por teléfono de mala manera a una empleada calificada al servicio del equipo al que entrena Julen Guerrero.

Joaquín, en el otro extremo

El partido Barcelona vs. Betis tuvo la curiosidad de contar con el jugador más joven de todos los planteles de la liga española y también con el más longevo. El legendario Joaquín Sánchez, ídolo de Real Betis que logró dos de las tres conquistas de la Copa del Rey por parte del club andaluz en su historia (la más reciente, en 2022), anunció hace diez días que al final de la temporada se retirará del fútbol, con 41 años, cerrando una carrera que lo llevó por Valencia (levantó el mismo trofeo en 2008), Fiorentina, Málaga y la selección española, en la que afrontó dos mundiales.

QUERIDO EN TODOS LOS ESTADIOS: ovación del Camp Nou a Joaquín en #LaLiga. pic.twitter.com/7MDxV2JkbW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2023

Conocido por la velocidad frenética en sus mejores años, su lealtad y por su carácter ameno y humorístico fuera del campo, el andaluz se convirtió con los años en una figura querida por todo el fútbol español, y eso quedó expuesto en el encuentro en el estadio blaugrana. El director técnico Manuel Pellegrini lo introdujo a los 18 minutos de la segunda mitad y todo el Camp Nou dedicó una sonora ovación a Joaquín cuando ingresó, aun tratándose de un rival.

LA NACION