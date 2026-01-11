Así quedó la tabla histórica de campeones de la Supercopa de España, tras el título de Barcelona

El conjunto culé derrotó a Real Madrid 3 a 2 en Arabia Saudita y logró su 16° trofeo en el certamen que reúne a los cuatro mejores equipos de la temporada anterior
- 3 minutos de lectura'
Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España 2026 al derrotar este domingo a Real Madrid 3 a 2 en el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City y estiró su ventaja en la cima de la tabla de ganadores del certamen que reúne a los cuatro mejores equipos de la temporada anterior.
Raphinha puso en ventaja al elenco dirigido por Hansi Flick mientras que Vinicius Junior igualó para el de Xabi Alonso. Antes de que termine el primer tiempo, Robert Lewandowski adelantó otra vez en el marcador al blaugrana, pero dos minutos después Gonzalo García igualó para la Casa Blanca. En el complemento, otra vez Raphina anotó el tanto de la victoria y consagración para los suyos.
El equipo culé, que accedió al torneo como ganador de La Liga y la Copa del Rey 2024-2025 y en semifinales goleó a Athletic Club 5 a 0, logró la segunda estrella consecutiva y la número 16 en su historia. Antes se coronó en 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009,2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 y 2025.
Con el nuevo título, le sacó tres de ventaja al Merengue, que quedó con 13 gracias a sus conquistas de 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024. Deportivo La Coruña y Athletic Bilbao tienen tres vueltas olímpicas cada uno.
🏆 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦 🏆 pic.twitter.com/4WiFWoKSaE— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026
Tabla de campeones de la Supercopa de España
- Barcelona - 16 (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009,2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025 y 2026)
- Real Madrid - 13 (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024)
- Deportivo La Coruña (1995, 2000 y 2002) / Athletic Bilbao (1984, 2015 y 2021) - 3
- Atlético Madrid - 2 (1985 y 2014)
Últimos 10 campeones de la Supercopa de España
- 2026: Barcelona (le ganó a Real Madrid 3 a 2).
- 2025: Barcelona (le ganó a Real Madrid 5 a 2).
- 2024: Real Madrid (le ganó a Barcelona 4 a 1).
- 2023: Barcelona (le ganó a Real Madrid 3 a 1).
- 2022: Real Madrid (le ganó a Athletic de Bilbao 2 a 0).
- 2021: Athletic de Bilbao (le ganó a Barcelona 3 a 2 en suplementario).
- 2020: Real Madrid (le ganó a Atlético Madrid por penales 4 a 1, tras igualar 0 a 0).
- 2019: No se disputó.
- 2018: Barcelona (le ganó 2 a 1 a Sevilla).
- 2017: Real Madrid (le ganó a Barcelona por un global de 5 a 1 , 3 a 1 en la ida y 2 a 0 en la vuelta).
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Supercopa de España
Un partidazo. Tres goles en cuatro minutos, la joya de Vinicius y una carambola: lo mejor del clásico Real Madrid-Barcelona
¡Barcelona campeón! En una final repleta de emociones, venció 3-2 a Real Madrid y conquistó otra vez la Supercopa de España
Única opción. Barcelona vs. Real Madrid, en vivo: cómo ver online la final de la Supercopa de España
- 1
TV y streaming del sábado: Independiente, partidos en Europa, los Pumas 7s en Mar del Plata, United Cup
- 2
Barcelona y Real Madrid viven la previa de la final de la Supercopa con el ojo puesto en la presencia de Mbappé
- 3
Show de Buendía en Aston Villa para eliminar a Tottenham: golazo y asistencia de taco
- 4
Manchester City logró la victoria más abultada de su historia en la FA Cup: goleó por 10-1 a Exeter