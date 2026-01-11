Así quedó la tabla histórica de campeones de la Supercopa de España, tras el título de Barcelona

Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España 2026 al derrotar este domingo a Real Madrid 3 a 2 en el Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport City y estiró su ventaja en la cima de la tabla de ganadores del certamen que reúne a los cuatro mejores equipos de la temporada anterior.

Raphinha puso en ventaja al elenco dirigido por Hansi Flick mientras que Vinicius Junior igualó para el de Xabi Alonso. Antes de que termine el primer tiempo, Robert Lewandowski adelantó otra vez en el marcador al blaugrana, pero dos minutos después Gonzalo García igualó para la Casa Blanca. En el complemento, otra vez Raphina anotó el tanto de la victoria y consagración para los suyos.

El equipo culé, que accedió al torneo como ganador de La Liga y la Copa del Rey 2024-2025 y en semifinales goleó a Athletic Club 5 a 0, logró la segunda estrella consecutiva y la número 16 en su historia. Antes se coronó en 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009,2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 y 2025.

Con el nuevo título, le sacó tres de ventaja al Merengue, que quedó con 13 gracias a sus conquistas de 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024. Deportivo La Coruña y Athletic Bilbao tienen tres vueltas olímpicas cada uno.

Tabla de campeones de la Supercopa de España

Barcelona - 16 (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009,2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025 y 2026)

Real Madrid - 13 (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024)

Deportivo La Coruña (1995, 2000 y 2002) / Athletic Bilbao (1984, 2015 y 2021) - 3

Atlético Madrid - 2 (1985 y 2014)

Últimos 10 campeones de la Supercopa de España