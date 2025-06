Benfica vs. Bayern Múnich, por el Mundial de Clubes 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El grupo C del Mundial de Clubes 2025, el que conforma Boca Juniors, se definirá el próximo martes con dos partidos en simultáneo de la tercera y última fecha y uno de ellos será el que disputen Benfica vs. Bayern Múnich. El cotejo está programado a las 16 (hora argentina), a la vez con el del xeneize vs. Auckland City, y se transmitirá en vivo por TV a través de DSports 2, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. También se emitirá por el sitio de DAZN y en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que se disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco alemán con una cuota máxima de 2.06 contra 4.79 que cotiza su derrota, es decir una victoria del conjunto portugués. El empate llega a 3.15.

El equipo dirigido por Bruno Lage y que cuenta con los argentinos Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni marcha segundo en la tabla de posiciones con cuatro puntos y necesita no perder para clasificarse a octavos de final sin depender de lo que ocurra en el choque entre Boca, tercero con una unidad, y los oceánicos. Si gana logrará el primer lugar y en caso de igualar, quedará segundo y chocará contra Flamengo, líder de la zona D, en la siguiente etapa.

Si los lusos pierden y el xeneixe se impone, su continuidad en el campeonato dependerá de la diferencia de gol. Como en el duelo entre sí empataron 2 a 2, es determinante el dividendo de anotaciones en el que, en la previa, Benfica está +6 y el equipo de Miguel Ángel Russo, -1. Un ítem que tienen a favor los europeos es el del Fair Play, penúltimo método de desempate.

Ángel Di Maria es el goleador de Benfica con tres tantos, todos de penal Phelan Ebenhack - FR121174 AP

Los bávaros ya están en los octavos porque lideran con seis unidades gracias a las dos victorias que lograron en la Copa del Mundo. Con una igualdad o un triunfo se quedan con el primer puesto y su rival para el primer cruce de eliminación directa saldrá de Chelsea o Esperance de Túnez. En caso de ser superados, serán segundos y chocarán vs. el Mengao.

Benfica y Bayern Múnich se vieron las caras por última vez en la Champions League 2024-2025. El encuentro, que se disputó el 6 de noviembre pasado y correspondió a la primera etapa, terminó con triunfo 1 a 0 para el club alemán como local en el Allianz Arena con gol de Jamal Musiala.

Fixture, resultados y tabla de posiciones del Grupo C del Mundial de Clubes 2025

Fecha 1

Bayern Múnich 10-0 Auckland City.

Boca Juniors 2-2 Benfica.

Fecha 2

Benfica 6-0 Auckland City.

Bayern Múnich 2-1 Boca Juniors.

Fecha 3

Auckland City vs. Boca Juniors - Martes 24 de junio a las 16 en el GEODIS Park de Nashville (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Benfica vs. Bayern Múnich - Martes 24 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports 2 y DAZN).

Criterios de desempate para definir posiciones en los grupos del Mundial de Clubes

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos empatados en cantidad de unidades.

Mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión.

Mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión.

El detalle reglamentario de cómo se desempatan las posiciones de un grupo

Al término de la primera etapa los dos líderes del grupo C avanzarán a octavos de final y se cruzarán contra los dos mejores del D, en el que Flamengo se aseguró el primer puesto con seis puntos y fue el primer clasificado a la próxima instancia. El segundo lugar lo dirimirán Chelsea y Esperance de Túnez, sus escoltas con tres. Los Angeles FC está último sin unidades y ya quedó eliminado.

En un hipotético acceso hasta los cuartos, los equipos del grupo C se enfrentarán contra clubes que integran los A (Inter Miami de Estados Unidos, Al Ahly de Egipto, Palmeiras de Brasil y Porto de Portugal) y B (PSG de Francia, Atlético Madrid de España, Botafogo de Brasil y Seattle Sounders de Estados Unidos).