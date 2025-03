Benjamín Domínguez: la joya que surgió en Gimnasia, se adaptó a Europa de inmediato y hoy brilla bajo la atenta mirada de Scaloni

El fútbol argentino fue, es y será siempre una fábrica de grandes jugadores. Muchos se destacan por cualidades que no abundan tanto en Europa, como la gambeta y velocidad en los últimos metros de la cancha. Y uno de los que mostró un gran nivel, que le permitió dar el salto a una de las mejores ligas del planeta, fue Benjamín Domínguez. Este atacante, de 21 años, se mostró como una de las joyas que sacó Gimnasia y Esgrima La Plata, con la capacidad para actuar como extremo por la derecha y por la izquierda.

Atravesó un conflicto con el club de sus amores, pero pudo solucionarlo. Su despedida del Lobo fue con un gol que celebró entre lágrimas, casi como un niño, y muy agradecido. Diestro, habilidoso y con cuota goleadora, fue traspasado a Bologna. Su arribo al Calcio no le costó mucho en cuanto a la adaptación, y por su frescura ofensiva, hoy es uno de los titulares en el equipo del experimentado entrenador Vincenzo Italiano. Por esa razón, Lionel Scaloni puso sus ojos en él y lo anotó en la lista preliminar de la selección argentina para los partidos contra Uruguay y Brasil.

Domínguez llegó a Bologna en agosto del año pasado; no pudo formar parte de la lista de la Champions League, pero en cada partido que pasaba dejaba buena impresión como atacante por los costados. Un doblete a Hellas Verona, su juego vertical y sus gambetas, una de ellas a Leandro Paredes, impresionaron a los fanáticos que ya empiezan a enamorarse del joven argentino.

Benjamín Domínguez muestra un gran nivel futbolístico cada fin de semana con la casaca de Bologna, su nuevo equipo Spada - LaPresse

Benjamín Domínguez nació el 19 de septiembre de 2003 y se inició futbolísticamente en la liga amateur platense. Jugó en Siglo XXI y Comunidad Rural, dos clubes del barrio Los Hornos, de donde es oriundo. En 2018 se fue a probar a Gimnasia, mostró sus condiciones e ingresó en las inferiores del Lobo. En 2021 fue promovido al plantel de reserva, de la mano del DT Sebastián Chirola Romero, y fue pieza clave del equipo jugando como extremo, hasta finalizar el campeonato como el goleador, con 9 tantos.

Sus buenas actuaciones llamaron la atención del cuerpo técnico de primera, que por entonces estaba encabezado por Néstor Gorosito. De la mano de Pipo, Benja tuvo su debut como profesional con 18 años, el 23 de noviembre de 2021. Ese día reemplazó al Pulga Luis Rodríguez a los 91 minutos, en una victoria del Lobo por 5 a 2 sobre Talleres de Córdoba. Luego, 2022 marcó su año de despegue. El 4 de enero firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, y durante la primera parte de esa temporada alternó partidos como suplente y otros como titular, mostrándose como un jugador atrevido y con mucha participación ofensiva, jugando como extremo por izquierda y por derecha.

Benjamín Domínguez con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo en el que disputó 87 partidos Martin Mejia - AP

El 3 de septiembre de 2022 convirtió su primer gol como profesional, frente a Independiente, en un triunfo por 3 a 1. Durante esa temporada, el Tripero consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana, y el joven futbolista fue convocado por Javier Mascherano para entrenarse con el seleccionado sub 20. Además, en 2023 formó parte de una lista preliminar de 37 jugadores para disputar el Mundial de esa categoría que se disputó en la Argentina, pero finalmente no participó de la Copa del Mundo. Mientras tanto, seguía descollando en Gimnasia.

Durante 2023 siguió siendo clave en el Lobo, sin embargo, un esguince de tobillo lo dejó afuera durante dos meses y se perdió 14 partidos entre el campeonato y la Copa Sudamericana. Sin embargo, dentro de ese presente promisorio, surgió un inconveniente con la dirigencia del conjunto platense. En agosto, la secretaría técnica acordó la extensión del vínculo con el jugador hasta diciembre de 2025. La idea era firmar para que Domínguez comenzará la temporada siguiente con todo resuelto. Pero el juvenil pidió un tiempo, que se estiró por cuatro meses.

Tras superar un conflicto con el Lobo, disputó su último partido en agosto del 2024 con la casaca de Gimnasia y fue traspasado a Bologna de Italia Fotobaires

Cuando comenzó 2024, el futbolista seguía sin renovar su vínculo que finalizaba a fin de ese año, y desde la institución comenzaron a hablar de un conflicto entre las dos partes, al punto de ser marginado de la pretemporada hasta que no firmara el contrato. Luego de un mes y medio de idas y vueltas, Domínguez firmó la renovación el 24 de febrero. La puja terminó de la mejor manera y el futbolista le dejó un mensaje a todos los hinchas “para aclarar su situación” y explicar que no tenía interés en dejar a la institución.

Fue durante ese conflicto en el que muchos equipos argentinos estuvieron interesados en adquirir su pase. Entre ellos, Talleres, que ofertó 2 millones de dólares y una plusvalía del 20% de una futura venta del juvenil. Otro equipo que puso en ojo en Benja fue Racing. La Academia quiso sumarlo junto al lateral Guillermo Enrique. Finalmente, la dirigencia del club de Avellaneda desistió completamente cuando desde La Plata le pidieron 7 millones de dólares, una cifra inalcanzable en el fútbol argentino.

Durante 2024, Benjamín Domínguez continuó dándole frescura a las ofensivas del Lobo a fuerza de gambeta, velocidad y capacidad goleadora, hasta que en agosto Bologna compró su pase a cambio de 4,5 millones de euros, más 1,2 millones en bonos por objetivos, con un 15% de plusvalía. Domínguez se despidió del Lobo de la mejor manera, con un triunfo por 1 a 0 sobre Barracas Central por los octavos de final de la Copa Argentina, con gol marcado por el atacante y una celebración con llanto por lo que significaba la despedida.

Cuando fue reemplazado, se retiró ovacionado por los fanáticos del Lobo, visiblemente emocionado. En la entrevista tras el partido tampoco pudo contener las lágrimas, y como pudo, expresó: “Anoche cuando me fui a dormir soñaba con esto, con hacer un gol y despedirme de la gente. Me voy tranquilo, con el cariño de los hinchas, que sé que la mayoría me quiere y me ama, y los chiquitos que cada vez que me ven y se vuelve locos. Eso no tiene precio y me lo llevo en mi corazón para siempre”.

Desde su arribo a Bologna, Benjamín Domínguez lleva convertidos cuatro goles en 17 partidos jugados Alessandro Sabattini - Getty Images Europe

De ese modo Domínguez dejó el Lobo, en el que marcó 10 goles en 87 partidos. Al día siguiente emprendió viaje hacia Bologna, su nuevo club, y en el Calcio se acomodó muy fácilmente. Su primera convocatoria fue el 14 de septiembre, en un duelo por la cuarta fecha de la Serie A frente a Como, y su debut oficial fue contra Genoa, el 19 de octubre. En aquella oportunidad fue titular y disputó 63 minutos, pero sorprendió a todos con una acción ofensiva en la que gambeteó a un rival y estrelló un disparo en el travesaño.

Luego de estar algunos partidos entre los suplentes, el entrenador Vincenzo Italiano se decidió por darle la titularidad; hoy es uno de los mejores jugadores del equipo que marcha sexto en la Serie A, con 47 puntos y en puestos de ingreso a la Conference League del próximo año. En Bologna lleva convertidos cuatro goles en 17 partidos jugados, todos en esta temporada.

Sus buenos rendimientos en la Serie A hicieron que el cuerpo técnico del campeón del mundo se fije en él y lo incluya en la lista inicial de 33 futbolistas con la posibilidad de estar en la convocatoria final para los partidos de las eliminatorias que el seleccionado argentino jugará frente a Uruguay, el 21 de este mes, y contra Brasil, el 25. Por su forma de jugar, Domínguez lucharía por el mismo puesto ante Alejandro Garnacho o Giuliano Simeone. Luego, habrá que aguardar por la lista definitiva del DT, pero por su presente y todo lo que puede crecer, posiblemente no tardará demasiado en calzarse la casaca albiceleste.

