Alexis Mac Allister se despidió desde Ezeiza y aclaró que se va en buenos términos, aunque dijo que "me duele que digan que miento"

13 de febrero de 2020 • 12:19

Luego de las declaraciones cruzadas del miércoles entre Alexis Mac Allister y la dirigencia de Boca, el volante viajó este jueves a Inglaterra para sumarse a Brighton y desde el aeropuerto de Ezeiza decidió ponerle paños fríos a la situación. "Todo lo que tenía que decir lo dije ayer, es momento de cerrar todo esto. No le hace bien a nadie y menos al club", manifestó, ante la presencia de una numerosa guardia periodística.

El ex Argentinos Juniors repitió que había dicho "la verdad", aunque aclaró que su deseo es volver en un futuro: "Me duele que digan que miento. Dije la verdad y conté lo que sentía que tenía que contar. Me voy bien del club, fueron seis meses cortos pero fue lo que soñé cuando llegué y más. Me llevo todo lo que viví y le deseo lo mejor a mis compañeros y a Boca".

Mac Allister, el día que firmó su contrato con Boca, con el dirigente Christian Gribaudo Fuente: LA NACION

Sobre el trato de la dirigencia y, en particular, de Juan Román Riquelme, la figura del Sub 23 no quiso entrar en polémica y hasta le agradeció al vicepresidente xeneize su consideración durante este tiempo. "La charla con Román (Riquelme) fue de respeto mutuo. Él estaba molesto con algunas cosas y me las dijo. Yo le hice entender mi situación y lo que sentía y me entendió. Soy un agradecido a Riquelme", dijo. También contó que la carta de despedida que había escrito había surgido de un pedido del club, que él decidió cumplir.

Mac Allister, visiblemente molesto por lo que se generó alrededor de su pase, quiso pasar de página y habló sobre lo que le espera en su nuevo reto en el fútbol inglés: "Es un desafío importante. Jugar en la Premier League, la mejor liga del mundo, claro que me entusiasma. Como vine a Boca y tuve que demostrar que podía jugar acá, ahora tengo que hacer lo mismo en Inglaterra".

Alexis Mac Allister fue figura de la selección argentina campeona del Preolímpico Fuente: AFP

Por último, dada la consagración en el Preolímpico y la clasificación obtenida a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, le preguntaron si Brighton lo iba a dejar ir con el seleccionado y si se había discutido el tema, a lo que Mac Allister respondió: "Todavía no se habló con el club sobre eso, pero tuve muchas charlas con ellos todo este tiempo que estuve a préstamo y saben lo que significa la selección para mí y mi deseo de formar parte. Es algo que se hablará más adelante".