Boca, Battaglia y el potencial indulto para Almendra, una situación desgastante para el DT: “Yo ya fui muy claro en su momento”

Sebastián Battaglia, el entrenador de Boca, desafía un importante frente de tormenta interno. El mediocampista Agustín Almendra, que en su momento había sido separado del plantel por una severa falta de respeto hacia el DT, jugó en la Reserva el último viernes y el Consejo de Fútbol, conducido por Juan Román Riquelme, dejó entrever que le abre las puertas para un regreso a la primera división. Sin embargo, Battaglia no evalúa dar marcha atrás en su decisión.

“Yo ya fui muy claro. No quiero redundar en un tema que la verdad que se hace denso. Y sinceramente no quiero redundar en lo mismo. Fui claro en mis declaraciones..., lo vuelvo a repetir, fui claro en mis declaraciones cuando hablé en su momento, así que no tengo por qué volver a aclarar otra vez las cosas” , sentenció Battaglia, anoche y con visible incomodidad, luego del empate 0-0 del conjunto xeneize ante Vélez, en Liniers, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Otros tiempos: Battaglia y Agustín Almendra, cuando el mediocampista era tenido en cuenta por el DT.

El viernes pasado, Almendra ingresó en el partido de Reserva cuando el resultado ante Vélez estaba 2-2 y anotó el gol de la victoria xeneize, con un remate desde afuera del área grande. Luego del partido y en una acción claramente coordinada antes del mismo, Almendra habló por ESPN: “Necesitaba mucho volver a jugar porque se dijeron muchas cosas. Hablé con Román (Riquelme) el día del partido con Arsenal. Lo fui a saludar al palco y le dije que quería volver a jugar y que estoy arrepentido de todo lo que pasó” , explicó el futbolista de 22 años.

Almendra aventuró que tiene la intención de hablar con Battaglia para pedirle disculpas por su reacción durante el entrenamiento del 28 de febrero pasado, cuando le dijo: “A vos te arman el equipo”. “Te fuiste a la mierda”, le dijo en ese momento de furia el delantero Darío Benedetto. “Bajá un cambio, Agustín”, alcanzó a decirle en la puerta del vestuario Diego “Pulpo” González. “Callate la boca porque te boxeo a vos también”, le contestó Almendra, según reconstruyó el programa Conectados al Mediodía. Desde ese momento Almendra fue separado del plantel (Benedetto, en nombre de los referentes del grupo, respaldó públicamente la decisión del técnico al día siguiente) y su futuro parecía estar fuera del club de la Ribera.

Darío Benedetto, uno de los futbolistas que apoyó públicamente a Battaglia por el caso Almendra. Fernando Vergara - AP

“Ayudar a este muchacho”

Sin embargo en las últimas horas el escenario se alteró. El colombiano Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, fue ambiguo en su declaración sobre el tema. “Nuestro entrenador tiene la potestad y nuestro respaldo para tomar las decisiones que crea conveniente. Y nosotros, como Consejo de Fútbol, tenemos una labor institucional que vamos a cumplir siempre”, dijo el Patrón Bermúdez en ESPN.

Pero Bermúdez añadió, con un claro mensaje hacia Battaglia: “El técnico asumió una postura en torno a Agustín (Almendra). Nuestra función es ayudar a este muchacho para que salga adelante, sea feliz jugando al fútbol, para que su nena lo vea brillando en la cancha y para que el mundo Boca lo pueda aprovechar (...) Queremos que Agustín siga mostrando todo lo que puede dar y que Boca lo pueda aprovechar. Nosotros no obligamos al técnico a que cambie de parecer, simplemente le respetamos sus tiempos”.

Cascini, Bermúdez y Delgado, el trinomio que integra el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme. Prensa Boca

El viernes pasado hubo una reunión en la concentración de Boca entre el cuerpo técnico y los integrantes del Consejo de Fútbol (Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini), en la que se habló del tema y Battaglia sigue en la misma posición.

En el Mundo Boca algunos entienden que es una situación de desgaste para un director técnico (Battaglia) que está siendo observado desde hace tiempo (inclusive desde antes de su renovación, a fin de año) y cuyo crédito dependerá, mayormente, de lo que ocurra con el equipo en la Copa Libertadores. Boca, que perdió 2-0 en su debut por el Grupo E del certamen continental el martes pasado ante Deportivo Cali en Colombia, recibirá el martes próximo a Always Ready, de Bolivia.