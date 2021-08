Boca busca DT: quién tomará la posta tras la salida de Miguel Russo y el que podría llegar en enero

La estirada salida de Miguel Russo de Boca obliga a una sucesión a los apurones, que tiene una resolución rápida para apagar el incendio, y una a mediano o largo plazo, que requerirá un análisis más profundo.

Amparado en el proyecto madre del Consejo de Fútbol (potenciar a los juveniles), el hombre que se haga cargo del primer equipo rumbo al partido del sábado frente a Patronato saldrá del Predio de Ezeiza.

El más cercano, por edad y fluidez comunicativa con el equipo, es Sebastián Battaglia. El que como futbolista se convirtió en el más ganador de toda la historia del club, viene desarrollando un buen trabajo en la Reserva, donde fue subcampeón del último torneo.

Sebastián Battaglia, durante el partido en el que dirigió a los juveniles de Boca contra San Lorenzo Nahuel Ventura - POOL ARGRA

Pero más allá del buen concepto que se le tiene puertas adentro, superó satisfactoriamente una prueba bisagra. Cuando debió salir con un grupo de juveniles a ponerle el pecho a un contexto inédito como el que se dio ante Banfield y San Lorenzo, en apenas dos partidos mostró una idea de juego que cosechó elogios. El Boca de Battaglia fue protagonista. Sus jugadores dejaron el alma en cada pelota. Y aún sin los resultados positivos (fue empate 0-0 ante el Taladro y derrota 0-2 frente al Ciclón), lo exhibido generó ilusión.

Con un perfil diferente y una edad más cercana a Russo también está muy cerca otro hombre muy identificado con el ADN Xeneize: Blas Giunta. El actual coordinador de las Inferiores de Boca tuvo un exitoso paso por Almirante Brown y en varias ocasiones su nombre apareció como posible entrenador del club azul y oro. Su realidad hoy parece estar más enfocada a lo formativo que al día a día. Pero sí es cierto que pocas personas saben más que Giunta lo que significa vestir la camiseta de Boca .

Ya con un enfoque en el futuro, y en caso de tener que buscarle reemplazo a este interinato en enero próximo, hay tres nombres que aparecen en el radar.

Eduardo Domínguez contó que estuvo cerca de Boca a comienzos de 2019 Pool Argra - La Nación

El primero es Eduardo Domínguez, campeón vigente con Colón. Toda la seriedad que exhibe en su rostro, el exdefensor de Huracán la transmite a su trabajo. Y lo rodea un aura que le juega a favor, aun cuando él no lo buscó: es yerno de Carlos Bianchi, y el preparador físico de su cuerpo técnico es Pablo Santella, hijo de Julio, otro prócer de la época dorada del Virrey.

En este segundo semestre, el Sabalero quiere aprovechar el viento de cola para seguir siendo protagonista. Con 13 puntos se ubica en el segundo puesto de la tabla. Y, más allá de estar ya clasificado a la Copa Libertadores del año próximo, sus ilusiones no tienen techo.

En febrero de 2020, Domínguez recordó: “Hablé en su momento con (Nicolás) Burdisso. Sabía que iba a hablar con Gustavo Alfaro y, por lo que me comentaba, se iba a decidir entre los dos. Se decidió por Gustavo. Así que no sé qué tan cerca estuve de ser el DT de Boca”.

Fernando Gago (en la foto junto a Federico Insua) le cambió el chip a Aldosivi, que ahora busca ser protagonista en cada partido ALFIERI MAURO

Siempre pronosticando para la temporada 2022, otro apellido que puede ser considerado es el de Fernando Gago. El ex volante, que se retiró del fútbol el pasado 10 de noviembre, inició su camino como DT en Aldosivi, club en el que tanto él como su cuerpo técnico y la dirigencia están muy conformes con el cambio de paradigma que tiene el equipo. Hoy Aldosivi sale a jugar con una identidad de juego clara, en la cual busca protagonismo en cualquier cancha, más allá de los resultados.

El apresuramiento de sus intérpretes y la falta de experiencia en ese rol a veces lo complica, pero el Tiburón logró posicionarse entre los equipos que tratan bien al balón y eso también tuvo injerencia en el último mercado de pases: por primera vez en mucho tiempo el club recibió ofertas por varios de sus titulares.

A diferencia de lo ocurrido en la Copa de la Liga, Aldosivi hoy está bien posicionado, en el noveno puesto con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Fin de ciclo: el pobre arranque en el torneo de primera detonó la salida de Russo al frente de Boca AGUSTIN MARCARIAN - POOL

En marzo de este año Pintita se refirió a la posibilidad de algún día ser el entrenador de Boca. En declaraciones a ESPN dijo: “Todos queremos progresar y dirigir. Yo estoy cómodo acá. Por ahí en diciembre te digo que me quedo 5 años en Aldosivi porque estoy bárbaro. Firmé un contrato de un año para que todo esté claro. Me gusta formar proyectos, dejar algo. No pienso en donde voy a dirigir en 10 años. Puede estar el deseo de dirigir en algún momento a Boca o a la selección, pero primero tiene que estar la capacidad , sentirme capaz, con convencimiento de poder hacerlo. El entrenador tiene que formarse, ir creciendo. Eso lleva tiempo”.

Con contrato ambos hasta fin de año, sería extraño que Domínguez y Gago rompan ahora sus respectivos vínculos con Colón y Aldosivi para ponerse el traje de bombero y apagar el incendio en Boca, con el torneo ya iniciado y un plantel que heredan. Pero está claro que uno y otro concluyen sus relaciones contractuales a fines de diciembre.

Por último, un nombre más: Gabriel Heinze. Aunque en los planes del Gringo, recientemente despedido de Atlanta United (MLS), está muy lejos la posibilidad de hacerse cargo de Boca.

En estas primeras horas post Russo cuesta mucho sumar otro nombre factible a este listado. Aunque no sería descabellado que con el paso de las horas y los días surjan otros nombres. Boca es una verdadera tentación para cualquier entrenador, y a la vez, a partir de esta realidad, un enorme desafío.